J2¹ß³Ê·÷¥¯¥é¥Ö¤ÎÇÔÀï¤¬¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡Áê¼êÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È0¤â¡ÖÉÔ±¿¡×¤ÊOG¤¬ÏÃÂê
¼¯»ùÅçDF³°»³¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¿Ø¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹
¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï8·î31Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¤·0-1¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à¼¯»ùÅç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃÏ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¼¯»ùÅç¤Ï¡¢4Ï¢ÇÔ¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤Ù¤¯¹ÃÉÜÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£¤·¤«¤·Á°È¾23Ê¬¡¢¹ÃÉÜMF¹ÓÌÚæÆ¤Îº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë¡£ÂÐ±þ¤·¤¿¼¯»ùÅçDF³°»³Î¿¤¬¥´¡¼¥ë³°¤Ø¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢Æ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Ìµ¾ð¤Ë¤âåºÎï¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤ºÌ£Êý¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¡£²¼¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÆñ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ë¡£¼¯»ùÅç¤Ï0-1¤ÇÇÔÀï¤·¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢ÇÔ¤È²ù¤·¤¤·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Û¡¼¥à¹ÃÉÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï7ËÜ¡£¤¦¤ÁÏÈÆâ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ö0¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤¬Í£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤À¤¤¤Ö¸·¤·¤¤¡×¡Ö¼ºÅÀ¤ÏÉÔ±¿¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë