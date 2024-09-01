¼ã¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ÚÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Î2024´ÔÎñ½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û3°ÌYOU¡¢2°Ì¿¿Ìð¥ß¥¤ò°µÅÝÅª¤ËÄ¶¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
½÷Í¥¤Î¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¡Ê59¡Ë¤¬8·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¤â¤Ê¤ª¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÈÆ±Áë²ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿ùÅÄ¡£¡Ö´ÔÎñ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î²ñ¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¡Ø¶âÈ¬¡ÙÂè1¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¿ùÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÆ£¿¿É§¡Ê60¡Ë¤äÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ê63¡Ë¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¡Ê59¡Ë¤Ê¤É¡¢º£¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡È¥¢¥é´Ô¡ÉÇÐÍ¥Â·¤¤¡£¤¢¤ì¤«¤é¤â¤¦45Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢2024Ç¯¤Ë´ÔÎñ¤ò¤È¤Ê¤ë½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Âè3°Ì¤ÏYOU¡Ê60¡Ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿ÍÀ¸´Ñ¤äÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëYOU¡£5·î¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¡Ê91¡Ë¤«¤é¤â60ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤Ä¤¤ºÇ¶á¡Ö9¥Ü¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼¤âÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÔÎñ¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Õ¡Ê40Âå½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼ã¼Ô¤Ã¤Ý¤¤¡Õ¡Ê40Âå½÷À¡¿°å»Õ¡¦°å»Õ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ëYOU¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ë¶Ã¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ô¸«¤¿ÌÜ¤äÉþÁõ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¤¤È»×¤¦¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤âåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤âÉÒ´¶¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤È¡¢ÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¤âÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô¤ªÃãÌÜ¤Ç¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÇÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿¸øÌ³°÷¡Ë¤È¡¢¥é¥¸¥ª¤ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤ëYOU¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤â¼ã¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
Âè2°Ì¤Ï¿¿Ìð¥ß¥¡Ê60¡Ë¡£
¿ô¡¹¤ÎCM¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿¿Ìð¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ù¤ËÁðÅ«¸÷»Ò¡Ê90¡Ë¤ÎÌ¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡¢7·î¤Ë¤Ï¡ÖÂè10²ó¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¥¹¥È¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÈºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë60ºÐ°Ê¾å¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ô¸µµ¤¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë¤È¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ»þÂå¤«¤é¿ê¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ô»ÑÀª¤âÎÉ¤¯¤Æ¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¡Õ¡Ê40Âå½÷À¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡¢¡ÔÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç¤¤¤Ä¤âµ±¤«¤·¤¤¡Õ¡Ê60Âå½÷À¡¿¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤È¡¢ÉñÂæ½÷Í¥¤é¤·¤¤Î©¤Á»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô¤ªÈ©¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤À¤«¤é¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡¢¡ÔÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¾®¤¸¤ï¤È¤«¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤È¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤È©¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
Âè1°Ì¤Ï»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê59¡Ë¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô14Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»³¸ýÃÒ»Ò¤ÎÉ÷·ê!?¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Æ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢¤½¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡ÔÂÎ·¿¤âÁ´Á³Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÈ±¤âÈ©¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡Õ¡Ê40Âå½÷À¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡¢¡Ô¥á¥¤¥¯¤âÈ©¤Î´¶¤¸¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤È¡¢´ÔÎñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤È©´¶¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤âÀ¸¤À¸¤¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡Ê60Âå½÷À¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡¢¡Ô¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬¤¢¤ë¡Õ¡Ê30Âå½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤È»³¸ý¤Î¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô³èÆ°Åª¤À¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡Õ¡Ê60Âå½÷À¡¿Ìµ¿¦¡Ë¡¢¡Ô¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ô¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬³°¸«¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¡Õ¡Ê50Âå½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤¬ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷Í¥¤¿¤Á¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡ª