富山vs松本 スタメン発表
[8.24 J3第25節](富山)
※18:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 20 大山武蔵
DF 25 安光将作
MF 7 佐々木陽次
MF 15 ガブリエル・エンリケ
MF 16 末木裕也
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 23 西矢慎平
MF 2 脇本晃成
MF 8 松岡大智
MF 19 井上直輝
FW 9 碓井聖生
FW 27 吉平翼
監督
小田切道治
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 32 米原秀亮
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
FW 23 滝裕太
控え
GK 16 村山智彦
DF 44 野々村鷹人
DF 48 藤谷壮
MF 20 前田陸王
MF 25 中村仁郎
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩
※18:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 20 大山武蔵
DF 25 安光将作
MF 7 佐々木陽次
MF 15 ガブリエル・エンリケ
MF 16 末木裕也
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 23 西矢慎平
MF 2 脇本晃成
MF 8 松岡大智
MF 19 井上直輝
FW 9 碓井聖生
FW 27 吉平翼
監督
小田切道治
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 32 米原秀亮
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
FW 23 滝裕太
控え
GK 16 村山智彦
DF 44 野々村鷹人
DF 48 藤谷壮
MF 20 前田陸王
MF 25 中村仁郎
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩