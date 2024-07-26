町田電撃移籍FW相馬勇紀の背番号は…東京V松村優太やC大阪高橋仁胡らJリーグ登録完了
Jリーグは26日、登録選手の追加を発表した。J1ではFC町田ゼルビアがFW相馬勇紀(←名古屋)を登録。MF平河悠(ブリストルシティFC)の選手登録が抹消されたことにより、正式に背番号7をつけることが発表になった。東京ヴェルディに移籍したMF松村優太(←鹿島)やセレッソ大阪が獲得したDF高橋仁胡(←バルセロナU19)らの登録が完了している。
■J1
▽北海道コンサドーレ札幌
3 DFパク・ミンギュ
▽浦和レッズ
54 DF東方田純永(2種)
55 DF高橋温郎(2種)
57 MF吉田真信(2種)
▽東京ヴェルディ
47 MF松村優太
▽FC町田ゼルビア
7 FW相馬勇紀
▽横浜F・マリノス
42 MF望月耕平(2種)
43 DF埜口怜乃(2種)
▽名古屋グランパス
33 MF菊地泰智
▽京都サンガF.C.
96 DFルーカス・オリヴェイラ
▽セレッソ大阪
22 DF高橋仁胡
▽サンフレッチェ広島
30 MFトルガイ・アルスラン
▽アビスパ福岡
40 DF池田樹雷人
■J2
▽水戸ホーリーホック
99 FW中島大嘉
▽清水エスパルス
36 MF宇野禅斗
▽ファジアーノ岡山
22 FW一美和成
▽V・ファーレン長崎
32 FWジョップ・セリンサリウ
▽鹿児島ユナイテッドFC
19 MF稲葉修土
24 MF永井颯太
32 FW沼田駿也
38 FW有田稜
■J3
▽大宮アルディージャ
9 FWファビアン・ゴンザレス
▽SC相模原
28 DF小笠原佳祐
▽松本山雅FC
42 FW田中想来
▽アスルクラロ沼津
9 FW中野誠也
▽FC岐阜
41 GK中山開帆
▽FC大阪
37 DF小島凛士郎
▽ガイナーレ鳥取
26 MF高柳郁弥
▽テゲバジャーロ宮崎
42 MF永長鷹虎
▽FC琉球
27 FW重松健太郎
■J1
▽北海道コンサドーレ札幌
3 DFパク・ミンギュ
54 DF東方田純永(2種)
55 DF高橋温郎(2種)
57 MF吉田真信(2種)
▽東京ヴェルディ
47 MF松村優太
▽FC町田ゼルビア
7 FW相馬勇紀
▽横浜F・マリノス
42 MF望月耕平(2種)
43 DF埜口怜乃(2種)
▽名古屋グランパス
33 MF菊地泰智
▽京都サンガF.C.
96 DFルーカス・オリヴェイラ
▽セレッソ大阪
22 DF高橋仁胡
▽サンフレッチェ広島
30 MFトルガイ・アルスラン
▽アビスパ福岡
40 DF池田樹雷人
■J2
▽水戸ホーリーホック
99 FW中島大嘉
▽清水エスパルス
36 MF宇野禅斗
▽ファジアーノ岡山
22 FW一美和成
▽V・ファーレン長崎
32 FWジョップ・セリンサリウ
▽鹿児島ユナイテッドFC
19 MF稲葉修土
24 MF永井颯太
32 FW沼田駿也
38 FW有田稜
■J3
▽大宮アルディージャ
9 FWファビアン・ゴンザレス
▽SC相模原
28 DF小笠原佳祐
▽松本山雅FC
42 FW田中想来
▽アスルクラロ沼津
9 FW中野誠也
▽FC岐阜
41 GK中山開帆
▽FC大阪
37 DF小島凛士郎
▽ガイナーレ鳥取
26 MF高柳郁弥
▽テゲバジャーロ宮崎
42 MF永長鷹虎
▽FC琉球
27 FW重松健太郎