　Jリーグは26日、登録選手の追加を発表した。J1ではFC町田ゼルビアがFW相馬勇紀(←名古屋)を登録。MF平河悠(ブリストルシティFC)の選手登録が抹消されたことにより、正式に背番号7をつけることが発表になった。東京ヴェルディに移籍したMF松村優太(←鹿島)やセレッソ大阪が獲得したDF高橋仁胡(←バルセロナU19)らの登録が完了している。

■J1

▽北海道コンサドーレ札幌

3 DFパク・ミンギュ

▽浦和レッズ

54 DF東方田純永(2種)

55 DF高橋温郎(2種)

57 MF吉田真信(2種)

▽東京ヴェルディ

47 MF松村優太

▽FC町田ゼルビア

7 FW相馬勇紀

▽横浜F・マリノス

42 MF望月耕平(2種)

43 DF埜口怜乃(2種)

▽名古屋グランパス

33 MF菊地泰智

▽京都サンガF.C.

96 DFルーカス・オリヴェイラ

▽セレッソ大阪

22 DF高橋仁胡

▽サンフレッチェ広島

30 MFトルガイ・アルスラン

▽アビスパ福岡

40 DF池田樹雷人

■J2

▽水戸ホーリーホック

99 FW中島大嘉

▽清水エスパルス

36 MF宇野禅斗

▽ファジアーノ岡山

22 FW一美和成

▽V・ファーレン長崎

32 FWジョップ・セリンサリウ

▽鹿児島ユナイテッドFC

19 MF稲葉修土

24 MF永井颯太

32 FW沼田駿也

38 FW有田稜

■J3

▽大宮アルディージャ

9 FWファビアン・ゴンザレス

▽SC相模原

28 DF小笠原佳祐

▽松本山雅FC

42 FW田中想来

▽アスルクラロ沼津

9 FW中野誠也

▽FC岐阜

41 GK中山開帆　

▽FC大阪

37 DF小島凛士郎

▽ガイナーレ鳥取

26 MF高柳郁弥

▽テゲバジャーロ宮崎

42 MF永長鷹虎

▽FC琉球

27 FW重松健太郎