¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê¤Ë¥«¥ì¡¼ºî¤Ã¤¿¤é...¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âà¸«¸í¤Ã¤Æ¤ëá´°À®ÉÊ¤Ë10Ëü¿ÍÇú¾Ð¡Ö¤à¤·¤í´°àú¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£´ñÀ×¡×
¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢Æé¤Î¥µ¥¤¥º´Ö°ã¤¨¤¿......¡×
ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
2024Ç¯7·î¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¡£
¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¤à¤·¤í¡¢"´ñÀ×"¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¡ÖÆé¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ë¥«¥ì¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Ä¤³¤Ü¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡£
É½ÌÌÄ¥ÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Ê¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯7·î10Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¡÷saukkodesu¤µ¤ó¤¬
¡Ö¸«¸í¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¡£¤¦¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¸«¸í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í......¡£
12Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡÷saukkodesu¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¤Ï¸¡º÷¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯½À¤é¤«¤¯ºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÂ¾¤Î¶ñºà¤ÈÊÌ¤Ç¾Æ¤¡¢¥ë¡¼¤òÍÏ¤«¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤Î»þ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¸á¸å6»þ24Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ù¤Ã¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÂª¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°î¤ì¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼ã´³¤¹¤Ç¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í...¡×¡Ê¡÷saukkodesu¤µ¤ó¡Ë
Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï10Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê12ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÉ½ÌÌÄ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×
¡Ö¤à¤·¤í´°àú¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÀäÌ¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡£¡£¡×
¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤³¤ì¤Ï´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ê¤ª¡¢¥«¥ì¡¼¤Ïºî¤Ã¤¿ÅöÆü¤Ë¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ï¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¡¢12Æü»þÅÀ¤Ç¡Ö¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
½µËö¡¢¥«¥ì¡¼¥É¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤àÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£