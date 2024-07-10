EURO·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¶ò¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¥â¥é¥¿¤¬Éé½ý¡ÄÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿·ÙÈ÷°÷¤¬ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥¿¥Ã¥¯¥ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

EURO2024¤Ç·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò2-1¤Ç·âÇË¤·¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿¤¬»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ËÍðÆþ¤·¤¿ÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿·ÙÈ÷°÷¤¬Â­¤ò³ê¤é¤»¡¢¥â¥é¥¿¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£

ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥â¥é¥¿¤Ï¡¢Â­¤ò¤Ò¤­¤º¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÀï¤Ç¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¡¢FW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹¤¬·ÙÈ÷°÷¤«¤éÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£Èà¤âÂ­¤òÄË¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â²ø²æ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£

»Ë¾å¡ÖºÇ¤â´ñÌ¯¤Ê²ø²æ¤ò¤·¤¿¡×Èá±¿¤Ê17Ì¾

¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÉ¨¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ°­¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï·è¾¡Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·Ú½ý¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£