EURO·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¶ò¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¥â¥é¥¿¤¬Éé½ý¡ÄÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿·ÙÈ÷°÷¤¬ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥¿¥Ã¥¯¥ë

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This can¡Çt keep happening. It¡Çs a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. 🤦¡é️ #Euro2024 #Morata pic.twitter.com/Dp5KgEvq5h
— Ned Ozkasim (@nedoz9) July 9, 2024
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