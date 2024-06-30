ºÍÇ½¤Î²ô¤«¤è...¡¡11ºÐ¤ÎÌ¼¤¬ÀÞ¤Ã¤¿àÆæ¤ÎÀÞ¤ê»æá¤Ë8Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ç¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ï¤«¤â¡×
¡Ö¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Æ¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Æµ¯¤¤Æ¤Õ¤È¿¿²£¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ò¸«¤¿¤é¡¢11ºÐ¤¬Ææ¤ÎÀÞ¤ê»æ¤ò¤·¤¿º¯À×¤À¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤³¤ì...¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÞ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À...¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆæ¤ÎÀÞ¤ê»æ¡×¤Ã¤Æ¡¢°ìÂÎ²¿¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ÂÊª¤Î¼Ì¿¿¤¬¤³¤Á¤é¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤Ê¤Á¤å¡£¡×¡Ê¡÷itacchiku¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯6·î27Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤À¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¡¢¼ØÊ¢¾õ¤ÎÀÞ¤êÌÜ¤ÎÀè¤¬¤µ¤é¤Ë¥¸¥°¥¶¥°¤ËÀÞ¤é¤ì¤¿¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î"»æ"¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î......¡©¡¡¡ÖÆæ¤ÎÀÞ¤ê»æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥È¤À¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï8Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê28ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ç¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡Ö¸«ËÜ¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀÞ¤ê»æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ËÂ³¤±¤ë·Á¤Ç¡Ö¤Ê¤Á¤å¡£¡×¤µ¤ó¤¬¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀÞ¤ê»æ¤Ï¡Ö¥Ø¥ê¥ó¥Ü¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£À©ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¥ª¥ê¥¬¥ß¥¹¥¡¼¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ê¤Á¤å¡£¡×¤µ¤ó¤Î11ºÐ¤Î¼¡½÷¤Ï¡¢YouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¤³¤ÎÀÞ¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¸«ËÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨11ºÐ¤Ç¤³¤ì¤À¤±åºÎï¤ËÀÞ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ïÍÑ¤¹¤®¤ë......¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢"¹¥¤"¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£