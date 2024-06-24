¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î²ÈÄí¶µ°é¡Ö¤½¤ê¤ã¹Ä¼¼¸æÍÑÃ£¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡Ä¡×¤È»×¤¨¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡ª
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¢ªÄ¶°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Ç³Ø½¬½Î¤ò·Ð±Ä¤·25Ç¯´Ö¤Ç±ä¤Ù5000Ì¾°Ê¾å¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëTLC for KidsÂåÉ½¤ÎÁ¥ÄÅÅ°»á¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶ñÂÎÅª¤ÇÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¤È»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡Ö¶¯¤ß¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°é¤ÆÊý¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢25Ç¯´Ö¤Î½Î·Ð±Ä¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ú»Ò¤É¤â¤ÎÃµµæ¿´¤ò¿¤Ð¤¹¥³¥Ä¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¾®³ØÀ¸¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤óÃµµæ¢ªÄ¶°ìÎ®¤Ë¡ª
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¸¦µæ¼Ôµ¤¼Á¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿¤Ð¤¹´Ä¶¤ä¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ»Ç½¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍýÁÛ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¡ÖÃµµæ¿´¡×¤òÂç¤¤¯°é¤Æ¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®³Ø¹»»þÂå¤ËÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤º¤ÐÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø¤È¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡È¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡É¤Ï¡¢µûÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇî³ØÃÎ¼±¤ò¡¢Ã¯¤«¤é¤â¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«³Ø¼«½¬¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²¢À¹¤ÊÃÎ¼±Íß¤Ï¡¢¡Öµû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÃµµæ¿´¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»»þÂå¡¢ÊÙ¶¯¤ä±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Öµû¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡×¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤ò¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡µû¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµû²°¤µ¤ó¤ä¿åÂ²´Û¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¡ÖÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤è¤¯ÉÁ¤±¤ë¤Í¡×¤È¤Û¤á¤ë¡£
¡Ö³¨¡×¤È¡Öµû¡×¤È¤¤¤¦¡Ö´Ø¿´¤Î²ê¡×¤ò¡Ö¿Æ¤¬¡×¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ôµ¤¼Á¤Î»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÃµµæ¿´¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤¹¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢³ØÎð´ü¤òÄÌ¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤ÈºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¾ðÇ®¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Îµ¤¼Á¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãø½ñ¡Ø¡Ö¶¯¤ß¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°é¤ÆÊý¡Ù¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·ºÍµ¤¼Á¡×¡Ö¸¦µæ¼Ôµ¤¼Á¡×¡Ö¾¦¿Íµ¤¼Á¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¡×¡Ö¶¦´¶¼Ôµ¤¼Á¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¿ÇÃÇ¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡¢¡Ú³ØÎÏ¤Î¿¤Ð¤·Êý¡Û¡Ú³Ø¹»¡¦½¬¤¤»ö¤ÎÁª¤ÓÊý¡Û¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡ªµ¤¼Á¡ßºÍÇ½¤Î25¥¿¥¤¥×ÊÌ¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î½¬¤¤»ö¡×¤¬¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
»Ò°é¤ÆÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¶¯¤ß°é¤Æ¡×¤Ë¤¢¤ë
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸¤â¤Î¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬°é¤ÄÍ×°ø¤Ï¡¢²ÈÊÁ¡¢·ì¶Ú¡¢°äÅÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Æ¤Î³ØÎò¤ä¿¦¶È¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀøºßÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ï°é¤Ä¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ÇºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¶¯¤ß°é¤Æ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯¤ß¤Ï¡¢²»³Ú¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¬¤¤»ö¤Ï¶¯¤ß¤ò°é¤Æ¤ëºÇ¹â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤À¤«¤é½¬¤¤»öÁª¤Ó¤Ï¡Ö»Ò°é¤ÆÀ®¸ù¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£