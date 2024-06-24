ÃÓÃ«Ä¾¼ù¤Îº£¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡×¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¡ÄÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¿¿Áê¤òÂçË½Ïª¡ª
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£6·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÓÃ«Ä¾¼ù¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç²Ô¤¤¤À¾Þ¶â³Û¤ÈÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¿¿Áê¤òÂçË½Ïª¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÓÃ«Ä¾¼ù¤Îº£¡Ä²áµî¤ËÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤â¡ª¡õ¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Èº¾µ½Èï³²¤Î¿¿Áê
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÃÓÃ«¹¬Íº¤ò·»¤Ë»ý¤ÄÃÓÃ«¤Ï¡¢¥±¥¤¥óŽ¥¥³¥¹¥®¤ä¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Î¥ï¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë23ÃÊ¤ÎÄ·¤ÓÈ¢¤òÄ·¤Ó¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤È½©¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë·ÝÇ½Âç²ñ¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤¾¤ì¾Þ¶â200Ëü±ß¡¢Àµ·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¾Þ¶â500Ëü±ß¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤½¤¦¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÃÓÃ«¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤È½©¤ÈÅß¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾Þ¶â²Ô¤®¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍßË¾¤à¤½Ð¤·¤ÇÈÖÁÈ¤ËÎ×¤ß¡¢¾Þ¶â¤À¤±¤ÇÁí³Û3000Ëü±ß¤Û¤É²Ô¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃÓÃ«¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËµ¤é¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡×¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¡¢¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¡Ä¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÃÓÃ«¤ÏÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢2012Ç¯¤Ë·àÃÄ¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥×¥íµé¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¶½¹Ô¤Ï¤º¤Ö¤ÎÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ð»ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¡¢ÃÓÃ«¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢¶å½£¥Ä¥¢¡¼¤Î1½µ´ÖÁ°¡¢½Ð»ñ¼Ô¤«¤éÆÍÁ³¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é½Ð»ñ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤¬²¼¤êºä¤ÎÃæ¡¢ÃÓÃ«¤È¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¤ª¶â¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¶å½£¸ø±éÄ¾Á°¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃÓÃ«¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¡¢²¿¤È¤«Æñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢·»¡¦ÃÓÃ«¹¬Íº¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶¦Æ±¤Ç³«¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÂç¶â¤ò½Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¡£¤·¤«¤·Ä¾¼ùÆ±ÍÍ¡¢»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·»Äï¤½¤í¤Ã¤Æ¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©
¤½¤ó¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºßÃÓÃ«¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¡¢ÉñÂæ¤Î±é½Ð²È¡¢ºÂÄ¹¤Î·óÌ³¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÓÃ«Ä¾¼ù¤Îº£¡Ä²áµî¤ËÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤â¡ª¡õ¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Èº¾µ½Èï³²¤Î¿¿Áê
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÃÓÃ«¹¬Íº¤ò·»¤Ë»ý¤ÄÃÓÃ«¤Ï¡¢¥±¥¤¥óŽ¥¥³¥¹¥®¤ä¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Î¥ï¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë23ÃÊ¤ÎÄ·¤ÓÈ¢¤òÄ·¤Ó¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤È½©¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë·ÝÇ½Âç²ñ¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤¾¤ì¾Þ¶â200Ëü±ß¡¢Àµ·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¾Þ¶â500Ëü±ß¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤½¤¦¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÃÓÃ«¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤È½©¤ÈÅß¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾Þ¶â²Ô¤®¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍßË¾¤à¤½Ð¤·¤ÇÈÖÁÈ¤ËÎ×¤ß¡¢¾Þ¶â¤À¤±¤ÇÁí³Û3000Ëü±ß¤Û¤É²Ô¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ð»ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¡¢ÃÓÃ«¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢¶å½£¥Ä¥¢¡¼¤Î1½µ´ÖÁ°¡¢½Ð»ñ¼Ô¤«¤éÆÍÁ³¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é½Ð»ñ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤¬²¼¤êºä¤ÎÃæ¡¢ÃÓÃ«¤È¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¤ª¶â¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¶å½£¸ø±éÄ¾Á°¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃÓÃ«¤Ï¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¡¢²¿¤È¤«Æñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢·»¡¦ÃÓÃ«¹¬Íº¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶¦Æ±¤Ç³«¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÂç¶â¤ò½Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¡£¤·¤«¤·Ä¾¼ùÆ±ÍÍ¡¢»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·»Äï¤½¤í¤Ã¤Æ¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©
¤½¤ó¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºßÃÓÃ«¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¡¢ÉñÂæ¤Î±é½Ð²È¡¢ºÂÄ¹¤Î·óÌ³¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£