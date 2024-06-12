¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¹¤®¡ª¡©Îø°¦¤Ë²²ÉÂ¤Ê½÷À¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÒÂè£±°Ì¡ÁÂè£³°Ì¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¹¤®¤ë¤È¡¢Îø°¦¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ëÀ³Ê¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡ÖÎø°¦¤Ë²²ÉÂ¤Ê½÷À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Âè3°Ì¡§ INTP¡ÊÏÀÍý³Ø¼Ô¡Ë
INTP¤Î½÷À¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤Ê»×¹Í¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë´¶¾ðÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¯¡¹¶ì¼ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Îø°¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿µ½Å¤µ¤¬Áê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°ìÅÙ¿´¤ò³«¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè2°Ì¡§ ESTJ¡Ê´´Éô¡Ë
ESTJ¤Î½÷À¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ç·×²èÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤è¤ê¤âÍýÏÀÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÎø°¦¤ò¡Ö´ÉÍý¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬°ìÅÓ¤Ê°¦¾ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì¤Ï¡¢ ENFP¡Ê±¿Æ°²È¡Ë
ENFP¤Î½÷À¤Ï¡¢¼«Í³¤ò°¦¤·¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÎø°¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ËÁÇÄ¾¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼«Í³¤µ¤¬Áê¼ê¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¼«Í³¤µ¤ÈÆÈ¼«À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë