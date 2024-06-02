キャリア別に集計 「AQUOS wish3」はドコモ版が一番人気 今売れてる170g以下のスマートフォンTOP10 2024/6/2
「BCNランキング」2024年5月20日から26日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
4位 Xperia 10 V SO-52D（ソニー）
5位 iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）
6位 Galaxy A23 5G SC-56C（SAMSUNG）
7位 iPhone SE 64GB(SoftBank)(3rd)（アップル）
8位 Xperia 10 V（ソニー）
9位 AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）
10位 キッズケータイ KY-41C（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
4位 Xperia 10 V SO-52D（ソニー）
5位 iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）
7位 iPhone SE 64GB(SoftBank)(3rd)（アップル）
8位 Xperia 10 V（ソニー）
9位 AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）
10位 キッズケータイ KY-41C（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。