¡Ú£Á£Ã£Ì¡Û²£ÉÍ£Í¤¬·è¾¡Âè£±Àï¤òµÕÅ¾¾¡Íø¤â¡Ä¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£²Àï¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡Ö£²¤Ä¤ÎÆñÂê¡×
¡¡Èá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹£Ê£±²£ÉÍ£Í¤Ï¡¢£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Á£Ã£Ì¡Ë·è¾¡Âè£±Àï¤Î¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡Ê£Õ£Á£Å¡ËÀï¡ÊÆü»º¡Ë¤Ç£²¡½£±¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£½éÍ¥¾¡¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£²Àï¡Ê£²£µÆü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ£²¤Ä¤ÎÆñÂê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ£Í¤ÏÂè£²Àï¤Î°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç½éÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÍÍø¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏàÃæÅì¤ÎÅ«á¤À¡£Âè£±Àï¤Ç¤Ï²£ÉÍ£Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤ÊÈ½Äê¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¸åÈ¾£´£±Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£ÆÅÏÊÕâ«ÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç°ìÅÙ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ê£Ö£Á£Ò¡Ë¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë£Ä£Æ±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬ÉÔ²Ä²ò¤Ê·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢È¿Â§¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó´ó¤ê¤ÎÈ½Äê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¿³È½ÃÄ¤Ï¼ç¿³¤ÈÉû¿³¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸ÃæÅìÀª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡ÖÃæÅì¤ÎÅ«¡×¤ÈÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿£Í£Æ¿¢ÃæÄ«Æü¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬£Ê¥ê¡¼¥°¤È°ã¤¦¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î´ð½à¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£º£Æü¤â¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£Âè£²Àï¤ÏÃæÅì¥¢¥¦¥§¡¼¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿³È½ÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏàÃæÅì¤ÎÅ«á¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿²áÌ©ÆüÄø¤âÌñ²ð¤À¡£²£ÉÍ£Í¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£±£µÆü¤Î¿·³ãÀï¡¢£±£¹Æü¤Î£Æ£ÃÅìµþÀï¤ÈÃæ£³Æü¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î¸å¤Ë£²£µÆü¤ÎÂè£²Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤â¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ç¡Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¡Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁí¹çÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¹½¤¨¡£¥¢¥¸¥¢²¦ºÂ¤ØÌ¾Ìç¤ÎÄìÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡