秋田vs甲府 スタメン発表
[5.6 J2第14節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 14 大石竜平
MF 17 半田航也
MF 20 栗本広輝
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 42 松本ケンチザンガ
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 6 諸岡裕人
FW 8 畑潤基
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
FW 40 青木翔大
監督
吉田謙
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 32 コ・ボンジョ
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
DF 24 飯田貴敬
DF 29 神谷凱士
MF 9 三平和司
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 18 三沢直人
MF 51 アダイウトン
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
MF 7 荒木翔
MF 26 佐藤和弘
FW 19 宮崎純真
FW 28 水野颯太
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 14 大石竜平
MF 17 半田航也
MF 20 栗本広輝
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 42 松本ケンチザンガ
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 6 諸岡裕人
FW 8 畑潤基
FW 11 梶谷政仁
FW 40 青木翔大
監督
吉田謙
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 32 コ・ボンジョ
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
DF 24 飯田貴敬
DF 29 神谷凱士
MF 9 三平和司
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 18 三沢直人
MF 51 アダイウトン
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
MF 7 荒木翔
MF 26 佐藤和弘
FW 19 宮崎純真
FW 28 水野颯太
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之