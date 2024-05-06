[5.6 J2第14節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 31 圍謙太朗

DF 3 小柳達司

DF 5 河野貴志

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

MF 14 大石竜平

MF 17 半田航也

MF 20 栗本広輝

MF 80 小野原和哉

FW 10 小松蓮

FW 42 松本ケンチザンガ

控え

GK 1 山田元気

DF 4 蜂須賀孝治

MF 6 諸岡裕人

FW 8 畑潤基

FW 11 梶谷政仁

FW 29 佐藤大樹

FW 40 青木翔大

監督

吉田謙

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 32 コ・ボンジョ

DF 5 今津佑太

DF 23 関口正大

DF 24 飯田貴敬

DF 29 神谷凱士

MF 9 三平和司

MF 10 鳥海芳樹

MF 16 林田滉也

MF 18 三沢直人

MF 51 アダイウトン

FW 11 ファビアン・ゴンザレス

控え

GK 33 山内康太

DF 4 山本英臣

MF 7 荒木翔

MF 26 佐藤和弘

FW 19 宮崎純真

FW 28 水野颯太

FW 99 ピーター・ウタカ

監督

篠田善之