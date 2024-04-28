ÅìÂçÀ¸¤¬¡Ø¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å!!¡Ù¤ò¶þ»Ø¤ÎÌ¾ºî¤À¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥ï¥±¡£GW¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¥Þ¥ó¥¬3Áª
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÍ½Äê¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡²Æì¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¡õVACATION¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖGW¤ÎÍýÁÛ¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡£
¡¡·ãÌ³¤Î¹ç´Ö¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¿ô¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤Î¤â¹Í¤¨¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤ÃæÄ¹ÊÔ¥Þ¥ó¥¬¤ò¡¢3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¡û¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù
¡¡»°¹ñ»Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï²£»³¸÷µ±ÀèÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´60´¬¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ëÄ¹Âç¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÀî±Ñ¼£ÀèÀ¸¤Î¾®Àâ¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±ÆÉ¤ó¤Ç¤âË°¤¤¬Íè¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢¾¯¤·Á°¤ÎÆü·Ð¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤ÎCM¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¤¤À¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹ÊÔ¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥Þ³ä¤ê¤¬ÁÇÄ¾¤Ç¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÅ¸³«¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò¤¢¤Þ¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¥¹¥é¥¹¥é¤ÈÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÂçÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¿ä¤¹À¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÅìÂçÀ¸¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¤Îò»Ë¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ë¼Â¤ËÃé¼Â¤ÊÉÁ¼Ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡¡û¡ØDRAGON BALL¡Ù
¡¡ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä»»³ÌÀÀèÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Ì¾ºîÌ¡²è¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡ØDRAGON BALL¡Ù¡£Ä¶¿ÍÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë»Ò¤É¤âÂ¹¸ç¶õ¤È¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌû²÷¤ÊËÁ¸±¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´42´¬¤È¾¯¤·Ä¹¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÊ¸»ú¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¡¢Ä»»³ÀèÀ¸¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥³¥Þ³ä¤êµ»½Ñ¤È»ëÀþÍ¶Æ³¤Îµ»¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Ä¶¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Æ°¤¤¬¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¡Ö¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÉÁ¼Ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä»»³ÀèÀ¸¤Ïµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÆÉ¼Ô¤Ë¾õ¶·¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤È¤·¤Æ¤â°ìµéÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤ÎÆþÌç¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡û¡Ø¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å!!¡Ù
¡¡»ä¤Ï¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¸Ø¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡Ø¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å!!¡Ù¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤·¤ÆMIT¼óÀÊ¤ÎÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤ÎÎÉ¤¤Å·ºÍ¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤ë¹âÎæÀ¶Ëû¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤¿µ²±ÁÓ¼º¤Î¾¯Ç¯¥¬¥Ã¥·¥å¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¤Ë¤ÏËâË¡¤ÎÎÏ¤¬½É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¼öÊ¸¤ò¶«¤Ö¤È¡¢¥¬¥Ã¥·¥å¤Î¸ý¤«¤éÍë¤ÎÁ®¸÷¤¬íþ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊËâË¡¤ÎËÜ¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬À¶Ëû¤È¥¬¥Ã¥·¥å¤ò½±¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥®¥ã¥°ÉÁ¼Ì¤¬½¨°ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÉ¼Ô¤òµã¤«¤»¤ËÍè¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®ÎÌ¤¬³¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡Ø¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å!!2¡Ù¤¬Ï¢ºÜÃæ¤ÎÆ±ºî¡£¤³¤ÎµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ø1¡Ù¤òÆÉÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø2¡Ù¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â»ä¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª´«¤á¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Î°ìÂç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¡£Ä¹´üµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡ÚÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Û
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý300Ëü±ßÂæ¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊÙ¶¯Ë¡¤ò¼«¤éÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ãø½ñ¤ËºÇ¾®¸Â¤Î¥³¥¹¥È¤ÇºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿Ãø½ñ¡ØÅìÂç¼°ÀáÌóÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡¢ËÄÂç¤ÊÈÏ°Ï¤ÈÎÌ¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëÃæ¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ØÅìÂç¼°»þ´Ö½Ñ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¤Ë¤Æ¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡Ö¾Ê¥¨¥Í¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@Temma_Fusegawa¡Ë
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÍ½Äê¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡²Æì¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¡õVACATION¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖGW¤ÎÍýÁÛ¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¡£
¡¡·ãÌ³¤Î¹ç´Ö¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¿ô¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤Î¤â¹Í¤¨¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤ÃæÄ¹ÊÔ¥Þ¥ó¥¬¤ò¡¢3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡»°¹ñ»Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï²£»³¸÷µ±ÀèÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´60´¬¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ëÄ¹Âç¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÀî±Ñ¼£ÀèÀ¸¤Î¾®Àâ¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±ÆÉ¤ó¤Ç¤âË°¤¤¬Íè¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢¾¯¤·Á°¤ÎÆü·Ð¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤ÎCM¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¤¤À¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹ÊÔ¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥Þ³ä¤ê¤¬ÁÇÄ¾¤Ç¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÅ¸³«¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò¤¢¤Þ¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¥¹¥é¥¹¥é¤ÈÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÂçÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¿ä¤¹À¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÅìÂçÀ¸¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¤Îò»Ë¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ë¼Â¤ËÃé¼Â¤ÊÉÁ¼Ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡¡û¡ØDRAGON BALL¡Ù
¡¡ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä»»³ÌÀÀèÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Ì¾ºîÌ¡²è¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡ØDRAGON BALL¡Ù¡£Ä¶¿ÍÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë»Ò¤É¤âÂ¹¸ç¶õ¤È¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌû²÷¤ÊËÁ¸±¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´42´¬¤È¾¯¤·Ä¹¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÊ¸»ú¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¡¢Ä»»³ÀèÀ¸¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥³¥Þ³ä¤êµ»½Ñ¤È»ëÀþÍ¶Æ³¤Îµ»¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Ä¶¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Æ°¤¤¬¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¡Ö¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÉÁ¼Ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä»»³ÀèÀ¸¤Ïµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÆÉ¼Ô¤Ë¾õ¶·¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤È¤·¤Æ¤â°ìµéÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤ÎÆþÌç¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡û¡Ø¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å!!¡Ù
¡¡»ä¤Ï¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¸Ø¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡Ø¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å!!¡Ù¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤·¤ÆMIT¼óÀÊ¤ÎÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤ÎÎÉ¤¤Å·ºÍ¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤ë¹âÎæÀ¶Ëû¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤¿µ²±ÁÓ¼º¤Î¾¯Ç¯¥¬¥Ã¥·¥å¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¤Ë¤ÏËâË¡¤ÎÎÏ¤¬½É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¼öÊ¸¤ò¶«¤Ö¤È¡¢¥¬¥Ã¥·¥å¤Î¸ý¤«¤éÍë¤ÎÁ®¸÷¤¬íþ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊËâË¡¤ÎËÜ¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬À¶Ëû¤È¥¬¥Ã¥·¥å¤ò½±¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥®¥ã¥°ÉÁ¼Ì¤¬½¨°ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÉ¼Ô¤òµã¤«¤»¤ËÍè¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®ÎÌ¤¬³¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡Ø¶â¿§¤Î¥¬¥Ã¥·¥å!!2¡Ù¤¬Ï¢ºÜÃæ¤ÎÆ±ºî¡£¤³¤ÎµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ø1¡Ù¤òÆÉÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø2¡Ù¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â»ä¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª´«¤á¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Î°ìÂç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¡£Ä¹´üµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡ÚÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Û
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý300Ëü±ßÂæ¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊÙ¶¯Ë¡¤ò¼«¤éÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ãø½ñ¤ËºÇ¾®¸Â¤Î¥³¥¹¥È¤ÇºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿Ãø½ñ¡ØÅìÂç¼°ÀáÌóÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡¢ËÄÂç¤ÊÈÏ°Ï¤ÈÎÌ¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëÃæ¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ØÅìÂç¼°»þ´Ö½Ñ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¤Ë¤Æ¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡Ö¾Ê¥¨¥Í¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@Temma_Fusegawa¡Ë