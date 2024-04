Appleは23日(現地時間)、同社の公式Webサイトにて発表会「Apple Event - Let Loose.(何でもあり)」( https://www.apple.com/apple-events/ )を現地時間(PDT)の2024年5月7日(火)7:00から開催すると案内しています。日本時間(JST)では5月7日23:00から。

Pencil us in for May 7! ✏️ #AppleEvent pic.twitter.com/1tvyB7h450 — Tim Cook (@tim_cook) April 23, 2024

イベントはオンラインでのみ開催され、事前に収録されたものが公式Webサイトや公式YouTubeチャンネルなどにてインターネット配信されるとのこと。発表される内容は明らかにされていませんが、イベント告知には同社のロゴであるりんごマークがペンで描かれているイラストがあるため、恐らく「Apple Pencil」に対応したタブレット「iPad」シリーズの新製品が投入されると見られます。また噂ではApple Pencilも新製品が登場すると言われており、iPadシリーズについても以前より5月初旬に「iPad Pro」や「iPad Air」の新製品が登場するとされていたため、順当であれば「12.9インチiPad Pro(第7世代)」や「11インチiPad Pro(第5世代)」、「iPad Air(第6世代)」(ともに仮称)などの新しいタブレットが登場すると予想されます。Appleでは毎年6月に開発者向けイベント「Worldwide Developers Conference(以下、WWDC)」を開催していることもあってこの時期に新製品などの発表会を実施することは珍しく、春から初夏にかけてでは3〜4月に新製品を発表することが多い印象ですが、今回は5月7日に実施することが案内されました。発表会の詳細は不明ですが、前述通りにイベント告知にはApple Pencilのようなペンのイラストが描かれているほか、同社CEOのTim Cook氏も発表会について「Pencil us in for May 7!」と投稿していることもあり、Apple Pencilにまつわる新製品が登場すると見られます。特に同社では新製品の発表会は昨年10月の「MacBook Pro」以来となり、昨年はiPadシリーズの新製品がなかったこともあり、今回の発表会でようやく次世代のiPadが登場することになりそうです。噂ではiPad ProやiPad Airの新製品が登場すると言われており、iPad Proは2022年10月に発売された「12.9インチiPad Pro(第6世代)」および「11インチiPad Pro(第4世代)」以来、iPad Airは2022年3月に発売された「iPad Air(第5世代)」以来となります。なお、iPad miniや無印iPadもそれぞれ2021年9月に発売された「iPad mini(第6世代)」や2022年10月に発売された「iPad(第10世代)」以降は新製品が出ていないので、これらの新製品も期待はされます。

記事執筆:memn0ck

