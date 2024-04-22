½÷ÀÅ¹°÷¤ËÅÜÌÄ¤ë¡È50Âå¤ÎÃËÀµÒ¡É¡£¡ÖÌÂÏÇ¤À¤«¤é¤ä¤á¤í¡×ºî¶ÈÉþ¤ÎÃË¤¬°ì³å¤·¤¿·ë²Ì¡Ä
¡¡ÉáÃÊ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¿ÍÁ°¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¼ò¤¬Æþ¤ë¤ÈÍýÀ¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¼ÂºÝ¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¿ìµÒ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Â¦¤âÈà¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÌÅÝ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎµÒ¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÜ¤ËÍ¾¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¯¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÍ§¿Í¤ÈÃÏ¸µ¤Îµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«±Ä¶È¤ÎÄÔÂô¾ÍÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦43ºÐ¡Ë¤âÅ¹Æâ¤ÇÌÂÏÇµÒ¤ËÁø¶ø¡£ÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿ÍÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÇ¯Ä¹¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬ÎÁÍý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿½÷ÀÅ¹°÷¤ò¡ÖÃÙ¤¤¡ª¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤»¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¾å»Ê¤ËÂ¾¿Í»ö¤È·è¤á¹þ¤àÏ¢¤ì¤ÎÉô²¼¤¿¤Á
¡Ö20ºÐÁ°¸å¤Î¼ã¤¤½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤À¤±¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À10Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤ê¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¡ØÃÙ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ç¤â¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¯¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷ÀÅ¹°÷¤ËÆ±¾ð¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥ë¡¼¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ì¡¼¥àÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿2¿Í¤ÎÃËÀ¤â»ß¤á¤ëµ¤ÇÛ¤¬°ì¸þ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄÔÂô¤µ¤ó¤â¡Ö¤ªÁ°¤é»ß¤á¤í¤è¡ª¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÊý¤è¤ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤È¤·¤Æ¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¼þ¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿²æ¡¹¤ä¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÌÂÏÇ¡£ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅ¹Æâ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî¶ÈÉþ»Ñ¤Î30Âå¤¯¤é¤¤¤Î2¿ÍÁÈÃËÀ¤Î1¿Í¤¬¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¤¦¤ë¤»¤§¤¾¡ª¡¡ÀÅ¤«¤Ë¤·¤í¡ª¡×¤È°ì³å¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÃËÀ¤¬¡ÖÃ¯¤À¡ª¡¡º£¸À¤Ã¤¿ÅÛ¡ª¡×¤È¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¶ÈÉþ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö²¶¤À¤è¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿µÒ¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¯Å¸
¡Ö¿ÈÄ¹¤Ï180Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥¬¥¿¥¤¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Ä¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¡Ø´Ø·¸¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï¤¹¤Ã¤³¤ó¤Ç¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÉÔ¶à¿µ¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡¢¤ÈÆâ¿´¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¡Ê¡©¡Ë¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºî¶ÈÉþ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬ÌÂÏÇ¤À¤«¤é¤ä¤á¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æ¥«¥¹¥Ï¥é¤È¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°»ÏËö¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ËÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÃËÀ¤Ë°ì½ÖÆ°ÍÉ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼ãÂ¤¤¬°Î¤½¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¡£
¢¡¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡©¡¡¤³¤Ã¤Á¤Ï°ì¸þ¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¤¤¾¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤ä¤ë¤±¤É¤Ê¡×¤Èºî¶ÈÉþ¤ÎÃËÀ¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬Â³¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤é½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºî¶ÈÉþ¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ØÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ì¤è¡£¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ï¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ø¤¢¤ó¤¿¤é¤âÃí°Õ¤·¤í¤è¡£»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤ó¤¿¤é¤âÆ±ºá¤À¤¾¡Ù¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«3¿ÍÁÈ¤Ï¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÅ¹¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ÏÄÔÂô¤µ¤ó°Ê³°¤Î¤ªµÒ¤¿¤Á¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë½÷ÀÅ¹°÷¤äÅ¹Ä¹¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤â¤ªÎé¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï°û¿©Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¾¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾å»Ê¤¬¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ä¤â¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤µ¤Ì£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËµ´Ñ¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¤Î¿ÍÊª¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¶ËÎÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ãTEXT¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡ä
¡½¡ÎÏÃ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ÎËöÏ©¡Ï¡½
¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£
¡¡º£¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÍ§¿Í¤ÈÃÏ¸µ¤Îµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«±Ä¶È¤ÎÄÔÂô¾ÍÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦43ºÐ¡Ë¤âÅ¹Æâ¤ÇÌÂÏÇµÒ¤ËÁø¶ø¡£ÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿ÍÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÇ¯Ä¹¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬ÎÁÍý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿½÷ÀÅ¹°÷¤ò¡ÖÃÙ¤¤¡ª¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤»¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö20ºÐÁ°¸å¤Î¼ã¤¤½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤À¤±¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À10Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤ê¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¡ØÃÙ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ç¤â¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¯¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷ÀÅ¹°÷¤ËÆ±¾ð¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥ë¡¼¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ì¡¼¥àÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿2¿Í¤ÎÃËÀ¤â»ß¤á¤ëµ¤ÇÛ¤¬°ì¸þ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄÔÂô¤µ¤ó¤â¡Ö¤ªÁ°¤é»ß¤á¤í¤è¡ª¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÊý¤è¤ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤È¤·¤Æ¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¼þ¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿²æ¡¹¤ä¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÌÂÏÇ¡£ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅ¹Æâ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî¶ÈÉþ»Ñ¤Î30Âå¤¯¤é¤¤¤Î2¿ÍÁÈÃËÀ¤Î1¿Í¤¬¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¤¦¤ë¤»¤§¤¾¡ª¡¡ÀÅ¤«¤Ë¤·¤í¡ª¡×¤È°ì³å¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÃËÀ¤¬¡ÖÃ¯¤À¡ª¡¡º£¸À¤Ã¤¿ÅÛ¡ª¡×¤È¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¶ÈÉþ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö²¶¤À¤è¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿µÒ¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¯Å¸
¡Ö¿ÈÄ¹¤Ï180Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥¬¥¿¥¤¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Ä¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¡Ø´Ø·¸¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï¤¹¤Ã¤³¤ó¤Ç¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÉÔ¶à¿µ¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡¢¤ÈÆâ¿´¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¡Ê¡©¡Ë¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºî¶ÈÉþ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬ÌÂÏÇ¤À¤«¤é¤ä¤á¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æ¥«¥¹¥Ï¥é¤È¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°»ÏËö¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ËÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÃËÀ¤Ë°ì½ÖÆ°ÍÉ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼ãÂ¤¤¬°Î¤½¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¡£
¢¡¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡©¡¡¤³¤Ã¤Á¤Ï°ì¸þ¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¤¤¾¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤ä¤ë¤±¤É¤Ê¡×¤Èºî¶ÈÉþ¤ÎÃËÀ¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬Â³¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤é½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºî¶ÈÉþ¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ØÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ì¤è¡£¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ï¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ø¤¢¤ó¤¿¤é¤âÃí°Õ¤·¤í¤è¡£»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤ó¤¿¤é¤âÆ±ºá¤À¤¾¡Ù¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«3¿ÍÁÈ¤Ï¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÅ¹¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ÏÄÔÂô¤µ¤ó°Ê³°¤Î¤ªµÒ¤¿¤Á¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë½÷ÀÅ¹°÷¤äÅ¹Ä¹¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤â¤ªÎé¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï°û¿©Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¾¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾å»Ê¤¬¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ä¤â¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤µ¤Ì£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËµ´Ñ¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¤Î¿ÍÊª¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¶ËÎÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ãTEXT¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡ä
¡½¡ÎÏÃ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ÎËöÏ©¡Ï¡½
¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£