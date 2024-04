【Pastela】4月17日 配信開始

ピクシブは、iPad向けのペイントツール「Pastela(パステラ)」の配信を4月17日に開始した。価格は無料。

「Pastela」はiPadでのお絵描きに最適化された機能や、クラウド接続による自動キャンバス同期などを備えたペイントツール。独自の機能として、制作したイラストを「Pastela」からpixivに直接投稿できる。

また、「Pastela」のリリースを記念して、VTuber白上フブキさんとのコラボ企画やpixivの有料サービス「pixivプレミアム」を3カ月間無料で利用できるキャンペーンなどが実施される。

「Pastela」の主な特長

ユーザーのiPadに最適化した環境を提供

【【iPad向けお絵描きアプリ】『Pastela(パステラ)』PV】

操作画面のカスタマイズ性が高く、ツールバーやサイドバーの左右配置設定や、自由度の高いパネル移動が可能。ユーザーが使用するiPadのスクリーンサイズや利き手、利用シーンなどに合わせて最適なレイアウトを設定できる。

多彩なブラシと柔軟なブラシカスタマイズ

鉛筆、Gペン、丸ペン、平筆、混色、マーカー、エアブラシをはじめとした多彩なブラシが用意されており、パラメーターを細かく調整することもできる。囲った線画内の塗りつぶしといった便利なツールに加え、色収差・ガウスぼかしなどのフィルターも揃っている。

クラウドストレージに履歴を定期的に保存

「Pastela」で描いたイラストの端末への保存とクラウドバックアップは定期的に自動で行なわれる。クラウドのバックアップから任意のタイミングのデータを復元して描き直すこともできる。

※クラウドストレージのご利用はpixivアカウントでのログインが必要となる。

※クラウドストレージは無料で1GB、有料のサブスクリプションプラン「Pastela Plus」で3GB(280円/月)より提供される。

リリース記念企画

VTuber「白上フブキ」さんによるお絵描き配信

女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の白上フブキさんによるお絵描き配信が4月27日18時より実施される。本配信では白上フブキさんが実際に「Pastela」を使い、「Pastela」をイメージした新たな自作キャラクターを考案しながら様々な機能を紹介する。

・配信日:4月27日18時~

・白上フブキ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki

イラスト投稿企画「Pastela Fest」を開催&白上フブキさんとコラボ

pixivにてイラスト投稿企画「Pastela Fest」を4月17日より開催する。本企画では4期にわけて色をテーマにしたイラストを募集し、期間ごとに抽選でプレゼントが当たる。さらに白上フブキさんの「Pastela」お絵かき配信を記念した「白上フブキ部門」も同時開催。白上フブキさんを描いた作品を投稿すると、抽選で3名様に白上フブキさんのサイン色紙が当たる。

・開催期間:4月17日~5月27日まで

・募集テーマ

【Pastela Fest】

第1期:4月17日~4月26日 テーマカラー「赤」

第2期:4月27日~5月6日 テーマカラー「青」

第3期:5月7日~5月16日 テーマカラー「黄」

第4期:5月17日~5月27日 テーマカラー「自由」

【白上フブキ部門】

4月17日~5月27日 テーマ「白上フブキさんを描いたイラスト」

・詳細ページ

Pastela Fest:https://www.pixiv.net/contest/pastelafest

白上フブキ部門:https://www.pixiv.net/contest/pastelafest_fubuki

pixivプレミアム3カ月無料キャンペーン

iPad版App Storeで「Pastela」を4月17日より5月17日までのキャンペーン期間中にダウンロードすると、pixivの有料サービス「pixivプレミアム」を3カ月間無料で利用できる。

「pixivプレミアム」は、より便利に楽しくpixivを利用するための有料サービス(月額550円~)。人気順検索や広告非表示機能、自分の投稿した作品の気になる情報を知ることができるアクセス解析機能など、作品の投稿・閲覧がより快適になる便利な機能を多数利用できる。

・キャンペーン期間:4月17日~5月17日まで

・キャンペーンページ:https://www.pixiv.net/info.php?id=10769

