米アラスカ州で昨年12月、結婚18年目の記念日に夫や愛犬と川へ出かけた女性は、川に落ちた愛犬を救うために飛び込んだ。しかし、氷に覆われた川に潜った女性が水面に上がってくることはなく、約3か月後の3月24日に女性の遺体が発見された。変わり果てた姿で見つかった女性は、愛犬を抱いていたという。米ニュースメディア『KTIV』などが伝えている。昨年12月23日、アマンダ・リッチモンド・ロジャースさん(Amanda Richmond Rogers、45)と夫ブライアン・ロジャースさん(Brian Rogers、49)は、結婚18年目の記念に米アラスカ州アンカレッジにあるノース・フォーク・イーグル川を訪れていた。

アマンダさんとブライアンさんは愛犬を連れて川沿いを散歩していたが、2匹の愛犬のうち"グルート(Groot)"が川に転落してしまった。真冬のアラスカの川は氷に覆われており、命に関わる。何もせずこのまま見捨てることができなかったブライアンさんは、すぐに川に飛び込んでグルートを捜した。しかしグルートの姿は見つからず、ブライアンさんは一度水面に上がった。4人の息子がいる夫婦だが、特にアマンダさんは愛犬2匹を家族同然に愛していた。地上で待っていたアマンダさんはいてもたってもいられず、ブライアンさんと交代するように凍てつく川へ飛び込んだ。ブライアンさんは、「水面に上がってアマンダの顔を見ると、彼女もグルートを助けに行こうとしているのが分かりました。『川に入るな』と叫んだのですが、アマンダは氷の下に潜り、そのまま消えてしまったのです」と当時を振り返る。その後、アマンダさんとグルートが水面に上がってくることはなく、通報を受けて潜水救助チーム「Alaska Dive Search Rescue and Recovery Team」が捜索を開始した。川の下へ潜り、何日もかけてアマンダさんとグルートの捜索が行われたが見つからず、6日後の29日に捜索が打ち切られた。それから3か月以上が経過した3月24日午後、ノース・フォーク・トレイル付近を通りかかった人が女性の遺体を発見し、アラスカ州監察医務局によりアマンダさんの遺体であると特定された。アマンダさんの姉妹であるジェニファー・リッチモンドさん(Jennifer Richmond)によると、アマンダさんはグルートを抱いた状態で見つかったそうで、「彼女は英雄として亡くなったんです」と命を懸けて愛犬を救出しようとしたアマンダさんを称えた。アマンダさんの遺体が発見される前の3月上旬、アマンダさんの家族や友人、看護師として働いていたアマンダさんの同僚たちが集まり、葬儀のように故人の死を悼むのではなく、故人の人生を祝うことに重点が置かれるという"人生を祝福する会(celebration of life)"が開かれた。アマンダさんの20代の息子リーフ・サーモンドさん(Leif Thurmond)は、「母がしたように、後悔のないようにこの世を去りましょう。母はとてもユニークで特別な人だったから、神様は母に会うのが待ちきれなくなってしまったのでしょうから、神様を責めることはできません」とコメントした。10歳の息子ボーディ・ロジャース君(Bodhi Rogers)は、「母さんは世界中のどんなものよりも、父さんや息子、愛犬を選ぶと思います」と話し、10代の息子オーガスト・ロジャースさん(August Rogers)は、「この暗い状況を明るくするためこうして共に集まって、私たちが母と一緒にいられなくなった時間を嘆くのではなく、一緒に過ごせた時間に思いをはせる様子を見て、きっと母も涙を流していることでしょう」と気丈に語った。アマンダさんの悲しいニュースが多くのメディアに報じられると、「同じ状況になったら、私も川に飛び込むと思う」「愛犬のために、きっと躊躇なく飛び込んだのだろうな」「彼女は間違いなくヒーローだよ」「気持ちは痛いほど分かる」「腕に愛犬を抱いて見つかったという事実が辛い」など、共感や悲しみの声が集まった。