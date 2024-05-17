Ju-min ParkJosh Smith[¥½¥¦¥ë £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¤ÎËå¤Ç¤¢¤ë¶âÍ¿Àµ»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÉð´ï¼è°ú¤ò²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¹ñ±Ä¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡Ê£Ë£Ã£Î£Á¡Ë¤¬£±£·Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆ´Ú¤ÏËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¡£¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ë£Ã£Î£Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¿Àµ»á¤ÏÊÐ¸«¤Èµõ¹½¤Ç¤Ç¤­¤¿Ä«¥í¤ÎÉð´ï¼è°úÀâ¤ÏÃ¯¤ÎÉ¾²Á¤ä²ò¼á¤Ë¤âÃÍ¤·¤Ê¤¤¡ÖºÇ¤â¤Ð¤«¤²¤¿Íý