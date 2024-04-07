[4.7 J1第7節](豊田ス)

※15:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 3 ハ・チャンレ

DF 20 三國ケネディエブス

DF 24 河面旺成

MF 6 米本拓司

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 14 森島司

MF 27 中山克広

MF 34 内田宅哉

FW 18 永井謙佑

控え

GK 35 ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾

MF 5 吉田温紀

MF 15 稲垣祥

MF 17 倍井謙

MF 25 久保藤次郎

MF 66 山中亮輔

FW 10 パトリック

監督

長谷川健太

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 宮大樹

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 18 岩崎悠人

MF 29 前嶋洋太

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 4 井上聖也

DF 16 小田逸稀

MF 7 金森健志

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

FW 17 ウェリントン

監督

長谷部茂利