名古屋vs福岡 スタメン発表
[4.7 J1第7節](豊田ス)
※15:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 27 中山克広
MF 34 内田宅哉
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾
MF 5 吉田温紀
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 25 久保藤次郎
MF 66 山中亮輔
FW 10 パトリック
監督
長谷川健太
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
※15:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 27 中山克広
MF 34 内田宅哉
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾
MF 5 吉田温紀
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 66 山中亮輔
FW 10 パトリック
監督
長谷川健太
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利