北九州vs大宮 スタメン発表
[3.31 J3第7節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 23 坂本翔
DF 33 乾貴哉
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
MF 7 平原隆暉
MF 8 若谷拓海
MF 14 井澤春輝
MF 15 小林里駆
FW 9 平山駿
監督
増本浩平
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 16 植田悠太
DF 22 茂木力也
DF 26 濱田水輝
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 17 中野克哉
MF 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 20 下口稚葉
MF 35 清水祐輔
MF 45 種田陽
FW 11 中野誠也
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 23 坂本翔
DF 33 乾貴哉
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
MF 7 平原隆暉
MF 8 若谷拓海
MF 14 井澤春輝
MF 15 小林里駆
FW 9 平山駿
監督
増本浩平
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 16 植田悠太
DF 22 茂木力也
DF 26 濱田水輝
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 17 中野克哉
MF 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 20 下口稚葉
MF 35 清水祐輔
MF 45 種田陽
FW 11 中野誠也
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹