キャサリン皇太子妃(42)ががんの治療中だと公表する前日、チャールズ国王(75)とプライベートなランチを共にしていたことが明らかになった。当日、国王はロンドンからウィンザー城へ向かい、皇太子妃と2人だけの対面をしたという。共にがんの闘病中である義理の親子がこのような機会を設けたことについて、ある情報筋は「彼らは多くのことを話し合い、分かち合っていたことでしょう」と語っている。

キャサリン皇太子妃は現地時間22日に動画を公開し、1月に腹部手術を受けた後にがんが発見され、現在は化学療法を開始したことを明かした。英メディア『The Sun』が23日に報じたところによると、皇太子妃はこの動画を公開する前日、義理の父であるチャールズ国王とプライベートなランチを共にしていたという。国王は1月26日に前立腺肥大症の治療のため、キャサリン皇太子妃が腹部手術を受けたプライベート医院「ザ・ロンドン・クリニック」に入院し、3日後の29日に退院した。しかし2月5日にバッキンガム宮殿が声明文を発表し、国王は入院中にがんが発見され、直ちに治療を開始したと伝えた。その後、国王は英ノーフォーク州サンドリンガムにある別宅で療養生活を送り、週に一度ロンドンに来て、高度で専門的な病院で外来患者として治療を受けると報じられた。そんな国王がロンドンに滞在中だった21日、キャサリン皇太子妃と2人きりで会うため、ウィンザー城へ出向いたことが明らかになった。当日の国王は、ロンドンのバッキンガム宮殿で次期高等弁務官との謁見を行っていた。『The Sun』によると、皇太子妃は同じ病を患う義理の父に、闘病についてや対処の方法を聞きたかったそうで、翌日に発表する動画のことも話し合ったとみられている。ある情報筋は同メディアの取材に応じ、「彼らが2人だけで向かい合って座るのは、非常に珍しいことです」と異例の出来事であることを明かすと、こう続けた。「国王は“最愛の義理の娘”と呼ぶ女性ががんであることに、すでに気付いていました。彼らは多くのことを話し合い、分かち合っていたことでしょう。なぜなら、その数週間前に国王は治療を開始し、自身の診断結果を公表したからです。」この情報筋によると、チャールズ国王はキャサリン皇太子妃との親密な会話を終えると、感慨深い様子でウィンザー城を後にしたという。「ランチを終えた後、国王は心が揺さぶられていました。2人はとても仲が良く、彼はキャサリンのことを娘のように思っているのです。」そして「彼ら自身が深く個人的ながんと闘う間、多くのことを分かち合い、互いを支え合うことができるのは間違いないでしょう」と補足した。この翌日の午後6時には、ケンジントン宮殿の公式SNSが動画を公開し、キャサリン皇太子妃ががんの治療中であることを告白した。その後、バッキンガム宮殿は声明文を発表し、チャールズ国王が「キャサリン皇太子妃の勇気ある発言をとても誇りに思っている」と称えたと伝えた。さらに文書では、国王と皇太子妃が「ザ・ロンドン・クリニック」で同時期に入院後、2人の絆がより深まったことをこのように記していた。「両陛下が入院生活を共にされた後、国王はこの数週間、最愛の義理の娘と親密に連絡を取り合っていました。」最後には、国王とカミラ王妃が「この困難な時期を通じ、家族全員に愛とサポートを提供し続けます」と述べたことを付け加えた。画像は『Clarence House Instagram「Wishing The Duchess of Cambridge a very happy 40th birthday today!」』『The Prince and Princess of Wales X「A message from Catherine, The Princess of Wales」』『The Royal Family X「Yesterday The King held Audiences at Buckingham Palace for incoming High Commissioners.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)