ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡¦ÀÐ°æ·Å¤¬°úÂà¡¡Ìó14Ç¯¤Î¥×¥í³ÊÆ®²ÈÀ¸³è¤ÇÂÎ¤¬ÈáÌÄ¡Ö¤³¤³¤¬Ä¬»þ¤«¤Ê¡×¤È·èÃÇ
¡¡£Í£Í£Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ°æ·Å¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£°£¸Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢£°£¹Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë£Í£Í£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÌó£±£´Ç¯¤Ç¥×¥í³ÊÆ®²ÈÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢°úÂà¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£¶áÇ¯¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËËÜµòÃÏ¤ò°Ü¤·²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÌµÍêÇÉ¤ÎÃË¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥ê¥ó¥°¤òµî¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¿ÍÃÎ¤ì¤º¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¤«¤é¹ñºÝÅÅÏÃ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢¾È¤ì±£¤·¤«À¼¿§¤òÊÑ¤¨¡Ö¥¿¥É¥³¥í¤Ç¤¹¡£ÀÐ°æ¤¤¤ï¤¯¡Ø°úÂà¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø°úÂà¸å¤ÏÊ¡²¬¤Ë½»¤ó¤ÇºÙ¡¹¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢£²£°£°£¹Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤ÎµÈÅÄ½¨É§Àï¤Ç£Í£Í£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤ë¤È£±£³Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤ÏàÌî½ÃáÆ£ÅÄÏÂÇ·¤òÇË¤ê¡¢¥×¥í½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë£É£Ç£Æ²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¨¥á¥ê¥ä¡¼¥¨¥ó¥³¡¦¥Ò¥ç¡¼¥É¥ë¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ä¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¡¢¥¸¥§¥í¥à¡¦¥ì¡¦¥Ð¥ó¥Ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ë¶¯¹ë¤È·ý¤ò¸ò¤¨¤¿¡£
¡¡£±£·Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¥ß¥ë¥³¤Ë»Õ»ö¡£²¤½£¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡££²£±¡Á£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂÇÅÝ¡¦µþÂÀÏº¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÎ©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡Ö£Ë¡½£±¡×¤Ë»²Àï¤·¡¢£²£²Ç¯¤«¤é¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÂÎ¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¸Å½ý¤Î¼ó¤ä¹ø¡¢¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤Ë²Ã¤¨¤ÆºòÇ¯¤ÏÏ¾¹ü¤âÄË¤á¡¢½ÅÅÙ¤ÎÂÓ¾õá×¿¾¡Ê¤¿¤¤¤¸¤ç¤¦¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐ°æ¤Ï¡ÖµîÇ¯£³·î¤ÎµþÂÀÏºÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Ò¥²¤òÄæ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥±¥¬¤¬Â³¤¤¤ÆÂÎÄ´¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤³¤³¤¬Ä¬»þ¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡È¾Ç¯°Ê¾å¡¢Îý½¬¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°úÂà»î¹ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤¢¤ó¤ÊÄË¤¤»×¤¤¤ò¤Þ¤¿¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈÝÄê¡£ºòÇ¯£¸·î£±£¸Æü¤Î¡Ö£Ð£Æ£Ì£¸¡×¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Þ¥¸¥½¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¶¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡ËÀï¤¬¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤´Ö³¤³°À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ°Íý¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï½Æ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Õ¾¢¤Î¥ß¥ë¥³¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤ªÁ°à°úÂàº¾µ½á¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ï¼þÊÕ¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¼¡Âèµ¢¹ñ¤·¡Ö°ìÈÖ½»¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Ö¤ÎÌ¾Á°¤ä°é¤ÆÊý¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÊ¡²¬¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»¨»ï¤òÇã¤Ã¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¿È¤ò·ÁÀ®¤·¤¿½ÀÆ»³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£ÀÐ°æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡£»Ò¶¡¤Ø¤Î»ØÆ³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÄìÊÕ¤Î³ÈÂç¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢Åì¥¹¥Ý¤µ¤ó¤Ç¤â½ÀÆ»¤Î²òÀâ¤È¤«¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Çä¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥¶¤¬±¦¤Ê¤Î¤«º¸¤Ê¤Î¤«Ìä¤¦¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤ä¤ë»þ¤ËàÁê¼êá¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤«¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²¿¤«¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃË¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ù¤¤¤·¤¤¡¦¤µ¤È¤·¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯£±£²·î£±£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå¡¦°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡££²£°£°£¸Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íÄ¶µé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñ»Î´ÜÂçÂ´¶È¸å¤Î£°£¹Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤ÎµÈÅÄ½¨É§Àï¤Ç£Í£Í£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££É£Ç£Æ¡¢£Ó£Â£Ã¥Ø¥Ó¡¼¡¢£È£Å£Á£ÔÁí¹ç¥ë¡¼¥ë¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¡£¥×¥í¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï£Í£Í£Á¤¬£²£µ¾¡£±£³ÇÔ¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬£³¾¡£±ÇÔ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï£±¾¡£±Ê¬¤±¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡£