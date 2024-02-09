°ËÅì½ãÌé¤ÎµÕ¹ðÁÊ¤ò£Ê¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤¬»Ù»ý¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡×
¡¡À²Ã³²µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê£³£°¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤ÇÀ²Ã³²¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢½÷ÀÂ¦¤«¤é¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÅìÂ¦¤¬Áê¼ê¤òµõµ¶¹ðÁÊÍÆµ¿¤ÇµÕ¹ðÁÊ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤Ï£²Æü¤ËÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å£¶Æü¤«¤é½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÈ¿Ä®¹¯¼£µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬£¸Æü¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¸å¡¢°ËÅì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·Ù»¡¥Þ¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¨²ñ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢»ä¸«¤È¤·¤Æ¡ÖÈà¤â°ì¿Í¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÎ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é¤Ï°ËÅìÂ¦¤¬µÕ¹ðÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Ê¤É¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òà»Ù»ýá¤¹¤ë°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ê¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌÏÀ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÁª¼ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÁª¼ê¤Ë¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç½µ´©»ï¤Ê¤É¤â´Þ¤áÍÞ»ß¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£°ËÅì¤ÎÌµ¼Â¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Å°Äì¹³Àï¤Î»ÑÀª¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£