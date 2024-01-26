¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê²ñÃ¦Âà¤ÎÆæ¡¡ÇØ¸å¤ËÉÔ¿³¤Ê±Æ¡¡Âç¼êÂåÍýÅ¹¤ÎÍÎÏ¼ÔÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¡×·ëÀ®
¡¡°ìÂÎ¤É¤³¤ÇÃåÃÏÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤«¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤¬º®ÌÂ¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£µÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¡×¤«¤éÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë·Á¤Çº£¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¶¯¹Å¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âºòÇ¯Ëö¤Ë°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥í¥Ã¥ÆÂ¦¤È¤Ï¡È³Î¼¹¡É¤Þ¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæÎ¢¤Î¿¼ÁØ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡É¤Î¼þÊÕ¤¬²¿¤ä¤é¥¥Ê½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯¤Ïºòµ¨³«ËëÁ°¤ËÁª¼ê²ñÂ¦¤Ë¼«¤éÃ¦²ñ¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áª¼ê²ñ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÇ¤°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼êÁ´¤Æ¡Ê°ìÉô¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÃ¦²ñ¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ°Û¾ï¤Ê¥±¡¼¥¹¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£´·î£±£°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡ÊÅö»þ£²£°ºÐ£µ¤«·î¡Ë¤È¤Ê¤ë´°Á´»î¹ç¤ÎÂç°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£µ¨¤Ç¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯¤Ï¤Þ¤À£²£²ºÐ¡£Áª¼ê²ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¼ã¤¤¿Íµ¤Áª¼ê¤¬¤³¤¦¤â´ÊÃ±¤ËÃ¦²ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢º£¸å¤Ë¤¢¤·¤Á°Îã¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡È¸Ä¿Í¥×¥ì¡¼¡É¤ò¿È¾¡¼ê¤Ë´Ó¤¯º´¡¹ÌÚ¤ÏËÜÅö¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤ÎÏÃ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯¤ÎÁª¼ê²ñÃ¦²ñ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ëº¬¿¼¤¤ÆñÂê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬ÀÚË¾¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÁá´ü¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤Æº£¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤ò¥í¥Ã¥ÆÂ¦¤ËÍ×Ë¾¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¹¤Ç¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê²ñÃ¦²ñ¤È¤â¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Ù¿ä¤¹¤ë¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤ÏÀ¼¤ò¤Ò¤½¤á¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬¤¤¤Þ¤À·ÀÌó¹¹²þ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÆüËÜµå³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÂçÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥í¥Ã¥ÆÂ¦¤È¥â¥á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º´¡¹ÌÚÂ¦¤Ë¤ÏÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÍÎÏ¼Ô£Ø»á¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬¡Ø¥Á¡¼¥à¥í¥¦¥¡Ù¤È±¢¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÉôÂâ¡É¤ò·ëÀ®¤·¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍè¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËËÜ¿Í¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÁª¼ê²ñÃ¦²ñ¤â¡Ø¥Á¡¼¥à¥í¥¦¥¡ÙÂ¦¤Î»ØÆî¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡È£²£µºÐ¥ë¡¼¥ë¡ÊÃí¡Ë¡É¤òÌµ»ë¤·¤Æ£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤Ë¶¯¹Ô¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤ÎÁª¼ê²ñ¤«¤é¤âÈ¿È¯¤ò¿©¤é¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤¿¤«¤é¤³¤½º´¡¹ÌÚ¤Ë¡ÈÃ¦²ñ¤Î´«¤á¡É¤òÀâ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¿ÈÆâ¤Î¥í¥Ã¥ÆÆâÉô¤äµåÃÄ£Ï£Â¤¿¤Á¤«¤é¤âº´¡¹ÌÚÏ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥í¥Ã¥Æ£Ï£Â¤ÇËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÆÀÄÅ¹â¹¨»á¤â¡ÖÏ¯´õ¤¬Îà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÈà¤Ï£±Ç¯´Ö¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡Ø¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¡Ù¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿¸ùÀÓ¤â²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢¼þ°Ï¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎºàÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ±°Õ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¤È¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÀÄÅ»á¤Ï¡Ö¿¿Áê¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÏ¯´õ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È±¢¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¡É¤¬¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤½õ¸À¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÈà¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆ¤ÎÎ¾µå³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹´í¸±À¤â¤Ï¤é¤à¡Èº´¡¹ÌÚÁûÆ°¡É¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
¡Ú¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¡ÛÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£²£°£²£³Ç¯Ì¾Êí¤Ë¤è¤ë¤È²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤´¤¯°ìÉô¤À¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌÚ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊ¿Ìî¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Îß·Â¼¤é¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°ìºòÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀî¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»³ËÜ¤â³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¤·¤¿£²£±Ç¯¤ËºÆ²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È½ÃÇ¤Ï¸Ä¿Í¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ãí¡Ä£Í£Ì£Â¤ÈÂç¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ¤¬·ë¤ó¤ÀÏ«»È¶¨Äê¤Ç¡¢£²£µºÐ°Ê²¼¤Î³¤³°Áª¼ê¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤·¤«·ë¤Ù¤º¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï²ÄÇ½¡Ë¡¢·ÀÌó³Û¤Ç·è¤Þ¤ë¾ùÅÏ¶â¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£