チリ のスーパーで昨年10月、 万引き をして逃げようとした男の頭に3リットルのペットボトルが命中し、男は一時意識を失った。ペットボトルはスーパーの店員が投げつけたもので、監視カメラの映像を今月になって英ネットメディア『Need To Know』などが伝え、注目されている。【この記事の動画を見る】チリ中部ビニャ・デル・マールのスーパーで昨年10月23日午後、店内で万引きをした男が逮捕された。

スーパーの出口に設置された監視カメラの映像では、リュックサックを背負った万引き犯が店外に逃げようと走って来るのが見て取れる。男は警備員に追われているのだろう。後ろを気にしながら出口のドアの前まで来るが、店外から駆けつけた別の警備員の男性が立ちはだかって阻止し、目の前にあったカートを挟んで睨み合いになった。そして数秒後、警備員は男にカートを押されて劣勢になるも、ここで店内にいた男性店員が思いがけない行動に出る。なんとこの店員、両手にコカ・コーラのペットボトルを持ち上げ、勢いをつけて男に向かって投げつけたのだ。するとこれが、男の頭を直撃。男はそのまま後ろに倒れて意識を失い、その後当局に身柄を引き渡された。ちなみにこの動画には、「全てが上手くいったね」「まるでダーツをしているよう。ペットボトルを投げた男性の見事な腕前に脱帽」「サッカーのスローイン!」「ペットボトルも破損していないし、凄いぞ」「ピンポイントで目標を攻撃できる“トマホーク”のようだ」「コカ・コーラのいい宣伝になったのでは?」「昇給してあげて!」と男性店員を称える声があがる一方で、次のようなコメントも寄せられた。「これはちっとも可笑しくない。ペットボトルが当たった男が命を落としていた可能性もあるわよ。」「危険よ。」「これは痛いだろうな。」「裁判沙汰になるのでは?」「スーパーの店員がするべきではなく、警備員に任せるべきだった。それに警備員でも、あんな危険な行為をするのは許されない。」なおこの店員がその後、処分を受けたのかどうかについては明らかにされていないが、過去には南アフリカのレストランで、ある男性客が4歳女児を誘拐しようとした男をヘッドロックをかけて取り押さえていた。また南アフリカのスーパーでは、ショッピングカートから女児が連れ去られたものの、警備員は犯人が出口から外に出る前にドアを施錠し、女2人が逮捕されていた。画像は『N+ 2023年10月26日付「Empleado Noquea a Ladrón al Lanzarle Botella de Refresco Directo a la Cabeza | Video」(Foto: X @Radio19deAbril)』『Donut Operator 2023年10月31日付X「Shoplifter knocked out with coke bottle tomahawk throw」』『TimesLIVE 2020年9月11日付「WATCH | Man arrested after ‘trying to snatch girl’ at Florida pizza shop」(Image: Screengrab)』『The South African 2022年9月7日付「WATCH: Another baby SNATCHED from parents’ trolley in store」(Photos: Video)』『Dana White 2020年1月11日付Facebook「This is Summer Tapasa-Sataraka.」』『Sky News Australia 2023年9月14日付「Tradie and his father hailed as heroes after tackling knife-wielding man allegedly threatening Dubbo shoppers」(Picture: Supplied)』『IOL 2023年9月30日付「‘Tazz’ trends on X, memes flood the internet after Bluff woman rams into alleged bag thief」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)