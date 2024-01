化粧や美容治療は美しく見せる手段の一つだが、イギリス出身の29歳の女性は24歳当時に厚化粧によって老け顔になっていたと認めており、今では自然なメイクと内面を変えたことで若々しく見えるようになったと主張している。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

美容愛好家でイギリスを拠点にビジネスコーチとして活動するハンナ・チャンさん(Hannah Chan、29)が、24歳と28歳の頃の自分を比較した写真を公開した。写真は昨年9月にハンナさんが自身のSNSに投稿したものだが、今月に入って英ニュースメディア『The Sun』が紹介したことで注目を集めている。

24歳当時の写真は、存在感のあるまつ毛エクステンションに濃いメイクを施している。一方で28歳の写真では、まつエクをやめてナチュラルメイクだが、明らかにこちらの方が若々しく清楚で美しく見えた。

ハンナさんは当時、Instagramの投稿で「29歳になったばかりだけど、24歳の時と比べると若さを取り戻したよう」と述べている。また、TikTokでも比較写真を紹介しながら、「濃いメイクもまつエクもやめて、唇のフィラーも溶解させて元の唇に戻したの」と明かしていた。フィラーをたくさん入れる必要はないと思うようになったハンナさんは、その数か月前に0.6mlの量のフィラーを唇に注入するだけにとどめたそうだ。

他にもハンナさんは、自分に似合わない眉毛をしていたことを認め、「皆さんも今すぐ友人に、自分の眉毛がどう見えるか率直な意見を聞いた方がいい」とフォロワーに語りかけた。また彼女は、外見だけ変えるのではなく、内面も変える必要があることをInstagramでこう訴えている。

「私はビジネスで7桁稼ぐようになった時、野心的で目標にまっしぐらな“ボス・ベイブ(自信満々のキャリアウーマン風な女性)”になっていました。でも毎晩、仕事のことを考えながらストレスで歯を食いしばっていたら、顎が大きくなっていたんです。日記には、いかに努力が足りなかったか、自分を罵倒する言葉を綴っていました。」

「誰かが『顔は内面の表れに過ぎない』」と言っていたのを聞きました。それで私は、何年もかけて内面が柔らかい性格になるように努力したところ、見た目も優しい感じになったのです。」

ハンナさんは24歳当時、がむしゃらに働いて男性も顔負けの仕事ぶりだったことからストレスで身体がむくみ、今よりも体重が10ポンド(約4.5キロ)増量していた。そんな彼女が自分を変える最大のきっかけとなったのが、結婚を考えていた男性との別離だった。深い悲しみを経験したことで、自分自身を労わることの大切さに気付いたハンナさんは、催眠療法を含むセラピーや自分のトラウマを取り除くためのコーチング指導を受けたことで、より自然で最高の自分になれたという。

現在のハンナさんは、毎日7時間以上は眠るようにしており、一人でレストランに行って食事することに対して不安を感じることもなくなったそうだ。また、友人たちに会うため6週間ほど旅したことで親交が深まったとも明かしている。ハンナさんは若さを取り戻すために内面を変えること以外にも、「自分にあったメイクの仕方を学び、流行を追うのではなく自分らしくあること」とアドバイスした。

そんなハンナさんの今後の目標は、ビジネスを拡張するためにビザを取得してアメリカに支社を設立すること、自動車免許を取得してスポーツカーを購入することだそうだ。彼女は投稿の最後に、「働く時間を半分に減らし、仕事でも女性らしさを忘れることなく、これらの目標を達成するつもりです」と綴っている。

なおテックインサイト編集部ではハンナさんに、メイクや内面の変化に対する周囲の反応やSNSでの反響についてなどをうかがうべく取材を申し入れている。

画像は『The Sun 2024年1月1日付「FACE IT I’ve aged backward & saved money on my face in the process, my makeunder including ditching filler made a big difference」(Credit: TikTok / realhannahchan)』『Hannah Chan 2023年9月22日付TikTok「How i look younger at 28 than 24 by spending less money on beauty treatments.」』『Hannah Chan 2023年9月23日付Instagram「(Swipe > to see how my face changed)」』『Hull Live 2022年11月2日付「Mum’s incredible transformation after getting divorced - and joining Tinder」(Image: Emma Sheppard/SWNS)』『Remi 2022年10月26日付TikTok「Pregnancy is humbling」』『New York Post 2023年3月16日付「I went on vacation and didn’t miss my husband ― so I divorced him」(Stephanie Hanson / SWNS)』『Kendra Sykes 2022年3月21日付TikTok「Someone literally copy & pasted me」』『Kylie Taylor 2022年3月14日付TikTok「I look 10 years older and so puffy and weird looking.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)