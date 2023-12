今月4日、アメリカ在住の女性がプロポーズの2週間後に婚約指輪を紛失した。高速道路の休憩所に立ち寄った際、トイレに指輪を置き忘れてしまったことに気付いた女性は、急いでその場所に戻ったが指輪は見つからず、Facebookで協力を求めたという。米ニュースメディア『WSAZ News』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

米ウェストバージニア州チャールストンに暮らすベイリー・デイヴィスさん(Bailey Davis)は今月4日、高速道路の休憩所で婚約指輪を紛失した。

それはプロポーズからわずか2週間後のことだったそうで、ベイリーさんは当時の状況をこう振り返っている。

「その日は、仕事でオハイオ州コロンバスに向かっていました。高速道路を走っている途中、休憩所のトイレに立ち寄って、そこを出たのは午後0時半頃でした。それからコロンバスの近くまで来た時、指輪がないことに気付いて…。どこに忘れてきたかは心当たりがあったので、私はすぐに車を停めました。」

ベイリーさんはパニックの中、高速道路の休憩所に戻るため住所を調べ、その近くに住む祖父母に電話して先に指輪を捜しに行ってもらった。

しかし残念なことに、祖父母が到着した時は指輪がなかった。

「その日は仕事もせず、家に帰ってベッドに入りました。指輪には保険がかけられていたので、きっと大丈夫だと分かっていました。でも指輪はもう戻ってこないかもしれないと思うと本当に辛くて…。だってプロポーズの時に婚約者から贈られたものはあの指輪だけなのです。もし見つからなかったら、あの時の感動も失うことになるのですから。それを考えるととても悲しく、複雑な気持ちでした。」

ベイリーさんは指輪を見つけるためにポスターを作成し、Facebookで協力を求めたところ、間もなくしてコティ・ウォーレンさん(Coty Warren)という男性から電話があったという。

コティさんはベイリーさんと同じ休憩所に立ち寄った際、男性用トイレが清掃中だったため多目的トイレを使用した。そして手を洗っていた時、カウンターの上に指輪が置いてあるのを発見したそうだ。

「あまりに大きくて豪華な指輪だったので、最初は本物のダイヤではなくファッションジュエリーだと思いました。指輪を忘れた人がいないか捜しましたが誰もおらず、そこで働く従業員もいなかったので、そのまま持ち帰ることにしたのです。自分の指輪を失くしたまま放っておく人はいないと思ったし、それに小さな町に住んでいるのだから持ち主に出会えることもあるだろうと思い、自宅で保管していたのです。」

そのように語ったコティさんは、指輪を発見した翌日に偶然、ベイリーさんの投稿を見つけて連絡した。

その日は一日中、偽の電話を受け取っていたベイリーさんだったが、コティさんから指輪の詳細と見つけた場所を聞いた時には胸を撫で下ろしたという。

その後、無事に指輪を受け取ることができたベイリーさんは、Facebookに記載した報奨金1000ドル(約14万2000円)をコティさんに差し出したが、彼は「もし同じ状況に自分が置かれたら、誰かが自分のために同じことをしてくれることを願い、祈るでしょう。他の人に良い行いをすれば、巡り巡って10倍になって自分に返ってくると思っています」と述べ、受け取りを拒否したそうだ。

ベイリーさんはこの体験を通じて、指輪を捜すのを手伝ってくれた人々、理解してくれた婚約者、そして指輪を返してくれた人の優しさに感謝しているとして、次のように話している。

「協力してくれた全ての人に感謝しています。私は地域社会の支援とFacebookを少し過小評価していたと思います。まさかそれが救いになるなんて、思いもしませんでした。今は指輪が戻ってきて本当に幸せで、起きたこと全てに後悔はありません。この出来事を通じて多くのことを学ぶことができたし、それを人に伝える立場になれた気がするのです。」

