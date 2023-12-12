¾å¾ì´ë¶È¤Îº£Åß¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¿¶Ñ³Û¤Ï¡È80Ëü±ßÄ¶¡É¡Ä¹¤¬¤ë³Êº¹¤ËÈáÌÄ¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÖÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÍ×°ø¡×
¾å¾ì´ë¶È¤Îº£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬80Ëü±ßÄ¶¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤¹¤ë°ìÊý¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨¤¿´ë¶È¤Ï24.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤Ç¹¤¬¤ë¾ÞÍ¿³Êº¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â¾ð¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¢¡¤Ê¤¼ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Öº£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¿¶Ñ³Û¤Ï80Ëü28±ß¤È²áµîºÇ¹â¡×¡½¡£
Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ï¤ê¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¹âÍÈ´¶¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½ÂÃ«ÏÂ¹¨»á¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö80Ëü28±ß¤ÏÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È187¼Ò¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ëÃæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂ¾¿Í»ö¤À¤·¡¢Á´½¢¶È¼Ô¤Î3¿Í¤Ë°ì¿Í¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤·¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£³Î¤«¤Ë¡¢º£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ï2¡ó¶¯¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¡ó°Ê¾å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Î¹â¿å½à¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤µ¤¨¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡£¿ô»ú¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
¢¡¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÖÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÍ×°ø¡×
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à°Ê³°¤Ç¤â²áµîºÇ¹â±×¤òÃ¡¤½Ð¤¹´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£´ë¶È¤ÎÍø±×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼Ò°÷¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÍ×°ø¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Î¤ß¤òÀ§¤È¤¹¤ë¡È½Ì¤ß·Ð±Ä¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊÀ³²¤¬¡¢²¼ÀÁ¤±¤Ø¤ÎÃÍ°ú¤¶¯Í×¤ä¡¢30Ç¯´Ö¤âÁý¤¨¤Ê¤¤ÀßÈ÷Åê»ñ³Û¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¼Ò°÷¤ò¥³¥¹¥È°·¤¤¤·¤¿¡È»÷¤¨Èó¤»¡ÉÀ®²Ì¼çµÁ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢À®²Ì¼çµÁ¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¡¢Áí¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¹âÉ¾²Á¤Î¿Í¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤ËÇö¡¹´¶¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤³30Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¼Ò°÷¤ò¡È¥³¥¹¥È¡É°·¤¤¤·¤¿´ë¶È·Ð±Ä¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡×
¢¡ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¤«¤é¡©
¤³¤¦¤·¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë³Û¤Ç¤â³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤Ïº¬¶¯¤¤¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÏOECD38¤«¹ñÃæ29°Ì¡¢G7¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¥Ò¥È¡¢¥â¥Î¤ËÅê»ñ¤»¤º¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤¤¤Ç¡¢°Â¤¤À½ÉÊºî¤ê¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄÂ¶â¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ï¸ºÅÀ¼çµÁ¤¬Ì¢±ä¤·¡¢¾å»Ê¤Î´é¿§¤ò±®¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¡ÖËè½µ¡¢²ñµÄ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Ð¤¦¤Ë¾Ð¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡ÖÄÂ¶â¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÆ¯¤Êý¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¸¤à·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤³¤½ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡Ú·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦½ÂÃ«ÏÂ¹¨»á¡Û
ÂçÀµÂç³ØÉ½¸½³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡£¡ØÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥½¥·¥¨¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡ËÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤êÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¢¨12·î12ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©SPA¡ªÆÃ½¸¡Ö¡ÎÅß¤Î¾ÞÍ¿¡Ï³Êº¹¥ë¥Ý¡×¤è¤ê