MAXÎëÌÚ¤¬¡ÈÂç¿©¤¤¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¡ÖºÊ¤¬µã¤Êø¤ì¤¿¡Ä¡×ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÈëÏÃ¸ì¤ë
ÆüÍËÌë6»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼SP¡ÚVS8.5kgÄ¶µðÂç¾ÆÆùÄê¿©¡õ²óÅ¾¼÷»Ê¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Û¡×¤òÊüÁ÷¡ª
Âç¿©¤¤¤Î¾Þ¶â¤À¤±¤Ç100Ëü±ß¤ò²Ô¤°Ì´¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÚÂç¿©¤¤¾Þ¶â²Ô¤®¤ÎÎ¹¡ÛÂè3ÃÆ¡ª
º£²ó¡¢¥«¥ï¥¶¥¤¥ë¤È¤Æ¤¤¤Í¤¤ÌÚ²¼¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡ÄÁí½ÅÎÌ8.5kg¤ÎÄ¶µðÂç¾ÆÆùÄê¿©¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢º£Âç¿Íµ¤¤Î¹ÔÎóÅ¹¡Ö²ó¤·¼÷»Ê ³è¡×¤ÇÂç¿©¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬2VS2¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÄÆæ¤ÎÂç¿©¤¤Éð»Î¤âÍðÆþ¡ª¡© 100»®Ä¶¤¨¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×ºÇ¿·²ó
¤µ¤é¤Ë¡ª ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢MAXÎëÌÚVS¤é¤¹¤«¤ë¿·°æ¤Ë¤è¤ë¡ÚÂç¿©¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÄº¾å·èÀï¡Û¤òÂç¸ø³«¡ª Á°²ó¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¾¡Éé¤Ç¤ÏMAXÎëÌÚ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡Äº£²ó¤Ï¤é¤¹¤«¤ë¿·°æ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«¡ª¡©
½©À²¤ì¤ÎÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï2¿Í¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®µ¤¤Î¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢Ä¶ÂçÊªÇÐÍ¥(¡©)¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤¢¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÂÐ·èÄ¾¸å¤ÎMAXÎëÌÚ¤òÄ¾·â¡ª ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÈëÏÃ¤Þ¤Ç¡Ä¤¿¤Ã¤×¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤â¤·¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖÂç¿©¤¤¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÄMAX¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©
¡½¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£Æü¤ÏÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤ÇÂÐ·è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶ÁÛ¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ÂÐ·èÃæ¤ÎÀ¼±ç¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¶Á¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ØMAX´èÄ¥¤ì¡Á¡ª ¤¤¤±¡¼¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢¼èºà¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³°¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½»ä¤¿¤Á¤â¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ê¤Ê¤¬¤é¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢MAX¤µ¤ó¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡Ö¤è¤¯¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤êÂç¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤³¤¦¤·¤ÆÉ¨¤ò¤Ä¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤¢¤Ã¡¢ËÍ¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡© MAXÎëÌÚ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î43ºÐ¤ÇºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
¡½¡½¤´ÃúÇ«¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(¾Ð) ¡£º£¡¢³Ú²°¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÐ·è¤ÎÁ°¤Ç¤â¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
.
¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ÏÊø¤µ¤º¡¢¤½¤³¤ËÂç¿©¤¤¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤âÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤·¡¢³Ú²°¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÊÛÅö¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"Ä«ÈÓÁ°"¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿MAX¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿©¤¤¤ò»Ï¤á¤Æ°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢2016Ç¯¡Ø¸µÁÄ¡ªÂç¿©¤¤²¦·èÄêÀï¡Ù·è¾¡¤Î¸å¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥®Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó60Ê¬¾¡Éé¤Ç¡¢59Ê¬50ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥é¥¹¥È10ÉÃ¡¢¤æ¤ÇÍñ1¸Ä¤Îº¹¤ÇÈ´¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â±ü¤µ¤ó¤È¸ý¤¬¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤°ú¤¤º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢ÍâÇ¯¤Î¡ÖÂç¿©¤¤²¦·èÄêÀï¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£¤¹¤°¤Ë±ü¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¡Ä¡Ù¤È¼Õ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬Éé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ø¤½¤Ã¤«¡Ä¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£ËÍ¤¬¡Ø°ã¤¦¡ª ¡ÈÍ¥¾¡¤·¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡¢1Ç¯ÃÙ¤ì¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢±ü¤µ¤ó¤ÏÅÅÏÃ±Û¤·¤Ëµã¤Êø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÅö»þMC¤À¤Ã¤¿¾È±Ñ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡ØMAX¡¢¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤âÁ´Éô¹þ¤ß¤Ç¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×
¡½¡½±üÍÍ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈMAX¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÎËÍ¤Ï120%¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü¤µ¤ó¤Ï14ºÐÇ¯²¼¤Ç¡¢ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÈà»á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤â¤é¤¤·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Úµ»ö¤òÆÉ¤à¡ÛMAXÎëÌÚ¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÊÈ¾À¸
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢MAX¤µ¤ó¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾Íè¤ª»ÒÍÍ¤¬¡¢¡ÖÂç¿©¤¤¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¸±¤·¤¤Æ»¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿Æ¤È¤·¤Æ²¿»ö¤â¶¯À©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡Ø¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¥Ñ¥Ñ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Þ¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ØMAX¡Á¡ª¡×¤È·ÝÌ¾¤ÇÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄMAX¤µ¤ó¡£²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö30ºÐ²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¡ØÂç¿©¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°µÅÝÅª¤Ë²ÈÂ²¤¬¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Î½ç°Ì¤¬¡¢¤½¤Ã¤¯¤êÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ï»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡½¡½MAX¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿·¿Í¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë´Ä¶¤ä¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤¿¤Á¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇòÅÄ¤µ¤ó¤ä¾®ÎÓÂº¤µ¤ó¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¡¢»³ËÜÂîÌï¤µ¤ó¡¢ÀÖºåÂº»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿ÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îº²¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½MAX¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢³¤Ï·¸¶¤Þ¤è¤¤¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢MAX¤µ¤ó¤ò¿À¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¡¼¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¨¤Ó¤Þ¤è¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤¢¤²¤Ê¤¤¤È(¾Ð)¡£º£¸å¡¢¤¨¤Ó¤Þ¤è¤Á¤ã¤óÀ¤Âå¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¸åÇÚ¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î¶È³¦¤â¤É¤ó¤É¤óÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@FReeMax1027
¡ÚMAXÎëÌÚ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1980Ç¯10·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2015Ç¯¡Ö¸µÁÄ¡ªÂç¿©¤¤²¦·èÄêÀï¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢´°Á´Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2017Ç¯¡¢2020Ç¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Â¾¡¢2018Ç¯¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¤ï¤ó¤³¤½¤ÐÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤ÏÂç²ñ¿·µÏ¿632ÇÕ¤òÃ£À®¡£2018Ç¯¡¢2019Ç¯¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Í¥¤¥µ¥ó¥º¹ñºÝ¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤Áª¼ê¸¢¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤Ï70Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¸ø¼°Instagram¡§@max_suzuki
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§MaxSuzukiTV