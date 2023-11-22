ÃæÀîæÆ»Ò¤¬Êó¹ð¡Ö¤·¤è¤¦¤³¢ªæÆ»Ò¡×ËÜÌ¾ÊÑ¹¹Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¡ÖµÕÍ¢Æþ¡×´î¤Ó¡õ´¶¼Õ¡¡²ÈºÛ¤Ëµö²Ä¿½ÀÁ
¡¡ËÜÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬22ÆüÌë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡Ö¡È¤·¤è¤¦¤³¡É¤«¤é¡ÈæÆ»Ò¡É¤ËÌ¾Á°ÊÑ¹¹¡£Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÌµ»ö¤Ë¡ª¡×¤È²þÌ¾¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ªÃæÀîæÆ»Ò¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ì¾Á°¤òµÕÍ¢Æþ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î11Æü¡¢ËÜÌ¾¤ò¡Ö¤·¤è¤¦¤³¡×¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖæÆ»Ò¡Ê¤·¤ç¤¦¤³¡Ë¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤È¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈ¯É½¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ëµö²Ä¿½ÀÁ¤òÆÏ¤±½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÏ¯Êó¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤·¤è¤¦¤³¡É¤«¤é¡ÈæÆ»Ò¡É¤ËÌ¾Á°ÊÑ¹¹¡£Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªÌµ»ö¤Ë¡ªº£Æü¤«¤é¤ï¤¿¤·¤Ï¡È¤·¤è¤¦¤³¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÈæÆ»Ò¡É¤Ç¤¹¡ª¡ª¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª¡ª¡ªÃæÀîæÆ»Ò¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ì¾Á°¤òµÕÍ¢Æþ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡21Ç¯5·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿YouTubeÆ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤ÎÌ¾Á°¤ÏÅö½é¡¢é¬é¯¤Î¡Öé¬¡×¤Î»ú¤òÍÑ¤¤¤¿¡Öé¬»Ò¡×¤ò¡È¤·¤ç¤¦¤³¡É¤ÈÆÉ¤Þ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÏ¤±½Ð¤ÎºÝ¡¢¿ÍÌ¾¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤´Á»ú¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÊìÊý¤Î½ÇÊì¤¬Ã´Åö¼Ô¤ÈÙæ¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¤¤¤¤¤ï¡ª¡×¤È²¥¤ê½ñ¤¤Ë¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡È¤è¡É¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡È¤·¤è¤¦¤³¡É¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¡Ê¤·¤è¤¦¤³¤¬¡Ë¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤·¡É¤È¡È¤è¡É¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¡È¤Ï¤¦¤³¡É¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£ÀâÌÀ¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿¤é²þÌ¾¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£Ç¯4·î¤Î·ëº§¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÃæÀîæÆ»Ò¤Î¡ØæÆ»Ò¡Ù¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¢º£¤ÎÌ¾»ú¤È²è¿ô¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£1¥«·î°ÊÆâ¤ËºÛÈ½½ê¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¯¤À¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£38Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£