¥Þ¥Õ¥£¥ó¿©ÃæÆÇ¡¢ÈÎÇä¤Î¾Æ¤²Û»ÒÅ¹¤Ë°¼Á¥¤¥¿¥º¥é¡¡Ì¾Á°ñÙ¤ê»¦³²Í½¹ðÊ¸...Å¹¼ç¡Ö·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
2023Ç¯11·î11Æü¡¦12Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î¾Æ¤²Û»ÒÅ¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òñÙ¤Ã¤¿¤¤¤¿¤º¤éÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òSNS¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
15Æü¤Ë¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢¥ê¥³¡¼¥ëÂÐ¾Ý»ö°Æ¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¸ø³«¡£Ìó3000¸Ä¤¬²ó¼ýÂÐ¾Ý¤Ç¡¢·ò¹¯Èï³²¤Î´í¸±À¤ÎÄøÅÙ¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¡ÖCLASS µ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¾Æ¤²Û»ÒÅ¹¤Ï16Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÅöÅ¹À½¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¼«¼ç²ó¼ý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸üÏ«¾Ê¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
²ó¼ýÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Ç¤ÎÊÖÉÊ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡£Á÷ÎÁ¤ÎÂå¶â¤â´Þ¤á¤ÆÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾Æ¤²Û»ÒÅ¹¤Ï¡¢¡Ö11·î15ÆüÁáÄ«¤Ë»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ì¤Ã¤¿»¦¿ÍÍ½¹ðÊ¸¤¬Ê£¿ô¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÃåÊ§¤¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤éÅù¤¬Áý¤¨¡¢¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜÍè¤ÏÃåÊ§¤¤¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤íÈ¯Ê§¤¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£