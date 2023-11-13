第74回「NHK紅白歌合戦」出演者発表…あのちゃん、Mrs. GREEN APPLEなど
12月31日に行われる「第74回NHK紅白歌合戦」に出演するアーティストが11月13日、発表された。
ano（あのちゃん）、新しい学校のリーダーズ、Mrs. GREEN APPLE、大泉洋らに加え、K-POP勢からSEVENTEEN、Stray Kids、MISAMOが初出場する。
出演者は以下の通り。
【紅組】
あいみょん（5）
新しい学校のリーダーズ（初）
Ado（初）
MISAMO（初）
ano（初）
伊藤蘭（初）
石川さゆり（46）
MISIA（8）
坂本冬美（35）
櫻坂46（3）
椎名林檎（8）
JUJU（2）
Superfly（7）
天童よしみ（28）
NiziU（4）
乃木坂46（9）
Perfume（16）
水森かおり（21）
milet（4）
YOASOBI（3）
緑黄色社会（2）
LE SSERAFIM（2）
【白組】
エレファントカシマシ（2）
大泉洋（初）
Official髭男dism（4）
キタニタツヤ（初）
郷ひろみ（36）
さだまさし（22）
JO1（2）
純烈（6）
鈴木雅之（6）
すとぷり（初）
Stray Kids（初）
SEVENTEEN（初）
10-FEET（初）
BE:FIRST（2）
福山雅治（16）
藤井フミヤ（6）
星野源（9）
MAN WITH A MISSION（初）
Mrs. GREEN APPLE（初）
三山ひろし（9）
山内惠介（9）
ゆず（14）