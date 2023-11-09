°ËÆ£º»è½¤Îà¥é¥Ö¥é¥Ö¸òºÝá¤ò»Ù¤¨¤ë»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤ê¡ÖÆó¸ÔÈÝÄê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê£²£¹¡Ë¤Îà£±£¸ºÐº¹¸òºÝá¤Ï½çÄ´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï£±£°·î¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ç¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë±é½Ð²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ»á¡Ê£´£·¡Ë¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢³Ú¤·¤²¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆ±·î£³£±Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢°ËÆ£¤ÏÆ²¡¹¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Ë©Íé»á¤¬ºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¤¤Î¤¦²¼ÅÄ¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥È¤Ç¡×¤ò·à¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë¡Ö£Æ£Ò£É£Ä£Á£Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÇË©Íé»á¤¬ÊÌ¤Î½÷Í¥¤È¤ÎÆó¸Ôµ¿ÏÇ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÆ±»á¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡£°ËÆ£¤â¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤ª£²¿Í¤¬Í§¿Í¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êË©ÍéÎµÂÀ¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë¡£
¡¡º£¤â¸òºÝ¤Ï½çÄ´¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï°ËÆ£¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤À¡£°ËÆ£¤òàÎø¿Íá¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË©Íé¤µ¤ó¤ÎÆó¸Ôµ¿ÏÇ¤ò¸åÄÉ¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ØÆó¸Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È´°Á´ÈÝÄê¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ä£²¿Í¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤òÇ®¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£¤¤¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇ®°¦¤ò»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤ì¤Û¤É±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Ï¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ËÆ£¤Ï£¹ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¹Ç¯¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò·Ç¤²¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÍî¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤é¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È²ù¤·¤¬¤ê¡¢¹æµã¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤ÆÊ³µ¯¡£ÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î³èÌö¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï£··î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥Ã¥³¥¦¡ª¡ª¡Á¸¤¤È»ä¤È¼¹¹Ô´±¡Á¡×¤Ç¼ç±é¡££²£°£²£´Ç¯¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡Çä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤Ï¸ø»äÎ¾ÌÌ¤ÇÇ®¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£