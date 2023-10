「足が曲がっているから」と飼い主に捨てられた犬が保護され、1年で目覚ましい回復を遂げた。そして先月、犬の1年間の軌跡を捉えた短編動画がSNSに投稿されると、「愛と優しさがもたらした奇跡」として注目を浴びた。動物専門ニュースサイト『The Dodo』などが伝えている。

インドで犬のレスキュー活動を続けるグループが先月17日、Instagramに約1年前に保護したオス犬“アビー(Abby)”のこれまでの軌跡(ジャーニー)をまとめた動画を投稿し、人々の胸を熱くしている。

保護グループのメンバーであるヨギタさん(Yogita)によると、アビーはある店のオーナーが「足が曲がっているから」と世話をせず、店の近くの歩道に立つ大きな看板の支柱に繋いで置き去りにしたそうで、グループが見つけて保護したという。

保護した際の映像では、グループの車が看板のそばに近づくと、それまで寝ていたアビーが曲がった足で立ち上がり、尻尾を振って興奮しているのが分かり、ヨギタさんはこう明かしていた。

「ひとりぼっちだったアビーは、抱っこすると甘えてペロペロ舐めてきてね。そんな姿を見てすぐに、『この子を一緒に連れ帰る』と決意したよ。」

こうして保護されたアビーはその後、獣医の診察を受け、足が曲がっている原因がくる病であることが判明した。くる病とは栄養不足や骨の成長不良などにより骨や関節が変形してしまう病気で、バランスのとれた食事や適度な運動、日当たりの調整などにより根気よく治療をしなければならないという。

当時のアビーは足が内股に変形し、短い距離を歩くことさえ困難を極めていた。公開された動画では、道路に這いつくばったまま動けないでいるアビーの姿が見て取れる。

ヨギタさんは保護したばかりのアビーについて、「散歩に出るとすぐに疲れてしまってね。結局最後は抱っこをするしかなかったんだ」と綴っていたが、その後は徐々に歩く距離を伸ばしていき、1年間で目覚ましい回復を遂げたそうだ。

そして動画の最後には、アビーが仲間たちと一緒に風を切って走る生き生きとした姿が映し出されており、ヨギタさんは1年間の軌跡について次のように述べた。

「アビーの回復までの道のりは本当に長かった。でも私たちは、アビーを家族の一員として受け入れ、たっぷりの愛情で包みこんだんだ。」

「だから今のアビーを見て欲しい! アビーはきょうだい犬たちと一緒に、最高の人生を送っているからね!」

このアビーの動画には、次のようなコメントが寄せられている。

「オーマイガー! まるで魔法のようね。今のアビーの目には愛と幸せが溢れているわ!」

「1年でこんなに変わるなんて! 愛と優しさは奇跡を起こす。アビーはその証明ね!」

「落ち込んだ時は、アビーの動画が見たくなる。」

「あなたのような美しい魂を持った人が奇跡を起こすのね。アビーを助けてくれてありがとう。」

「ここまでの道のりは決して楽ではなかったはず。あなたと、あなたが保護した全ての犬たちに幸せが訪れますように。」

「この子を捨てた飼い主はなんて残酷なんだろう。あなたのような天使が見つけてくれて、本当に良かった。」

なおヨギタさんは、犬の保護活動を家族ぐるみで行っており、医療費や交通費などの支払いのため、父親が柔らかなぬいぐるみを手作りして販売しているそうだ。またアビーは現在、里親を探しているそうで、テックインサイト編集部では、アビーの現況、グループの保護活動や保護犬の数、目標などについて話をうかがうべく取材を申し込んでいる。

ちなみに今年5月にはアメリカのバス停で、栄養失調で歩くこともできなかった犬が、ある男性によって保護された。シーラと名付けられたその犬は、たくさんの人々の温かい支援を受けて体力をつけ、8月には里親のもとで暮らせるまでになったという。

