Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÂçµóË¬Æü¤âºâÉÛ¤Î¥Ò¥â¸Ç¤¤¡©¡¡½©ÍÕ¸¶¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡õ¿·½É¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¡¡Ãæ¹ñ¤Î·ú¹ñµÇ°Æü¡Ö¹ñ·ÄÀá¡×¡Ê£±£°·î£±Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¦Âç·¿Ï¢µÙ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç£²£¹Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÌµþÈ¯Åìµþ¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÏÁ´ÀÊËþÀÊ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£¸·î¤ËÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè£±¸¶È¯¤Ç½èÍý¿å¤ÎÊü½Ð¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÌÂÏÇÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤É°²½¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Î£Ó£Î£Ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½èÍý¿å¤ÎÌäÂê¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Áû¤¤¤Ç¤¿¤Î¤ËÍè¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½èÍý¿åÌäÂê¤ÇÆüËÜÈãÈ½¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤À¤¬¡¢À¯¼£ÌäÂê¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿¡Ö¥¼¥í¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¡×¤Ç¼«Í³¤Ê³¤³°Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿Æ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢£¸·î¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬£³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¿Íµ¤Î¹¹ÔÀè¤Î£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºÆ¤ÓÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÊ¨¤ÊÖ¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Ï¤È¤¤¤¦¤ÈÈùÌ¯¤ÊÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÇÆ¯¤¯£²£°Âå¤Î¥³¥ó¥«¥Õ¥§¾î¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤â·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥á¥¤¥É¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç£±²ó£µ£°£°±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÃÇ¤ÇÅð»£¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£°Õ³°¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷ÀµÒ¤Ï½é²óÎÁ¶â¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÚºßÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤«Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ò¤ÈÈÕ¤Ç£±£°£°Ëü±ß¶á¤¯»È¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Û¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ì¸«µÒ¤Ï¤½¤Î¸å¤Î»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡×
¡¡ºÇ¶á¤ÏÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬°²½¤·¡¢ÇúÇã¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÃæ´ÖÁØ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤è¤êºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤Ï¸Ç¤¯¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£¡¡