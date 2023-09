【モデルプレス=2023/09/25】俳優の田中圭が主演を務めた『おっさんずラブ』の公式アカウント「武蔵の部屋」こと黒澤武蔵(吉田鋼太郎)のInstagramが、9月25日に更新された。田中圭と林遣都の2ショットに反響が寄せられている。

【写真】「おっさんずラブ」田中圭、号泣クランクアップ

◆田中圭&林遣都、密着2ショットに反響

4月21日の最後の投稿から約5ヶ月ぶりの更新となった同アカウント。同日、同作の続編となるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(毎週金曜よる11時15分〜※一部地域で放送時間が異なる)が2024年1月期より放送スタートすることを発表したことを受け、「はるたん&牧、遅くなったけど結婚おめでとう(ハートマーク)」と春田創一演じる田中と牧凌太演じる林の2ショットを公開。写真には、田中が林の腕に手を回し密着するとともに2人で満面の笑みを浮かべ、結婚指輪をはめた手をアピールする姿が収められていた。

またハッシュタグには「#この数年いかがお過ごしでしたか」「#私はコロナになったり阪神のアレを応援してました」「#あいの里にもハマりまして第二期募集に沸きました」と自身の近況を説明するほか「#ちなみに」「#武蔵天空不動産早期退職したってよ」「#なのでみんなのその後は知らないのです」「#はるたんは元気かなあ」と武蔵の早期退職の報告とともに春田のその後に思いを馳せていた。

この投稿にファンからは「こんな2人の幸せそうな笑顔が見たかったんです!!」「破壊力すごい」「幸せオーラ全開」「おかえりなさい(号泣)」など反響が寄せられている。

◆田中圭「おっさんずラブ」奇跡の帰還 続編放送決定

2016年、深夜の単発ドラマが話題となり、2018年に連続ドラマ化された『おっさんずラブ』。放送がスタートするやいなや、口コミやSNSでジワジワと人気が広がり、最終話を前にして、Twitter(現X)世界トレンド1位を獲得。その人気は地上波だけにとどまらず、配信、グッズ、書籍、イベント、海外リメイクなど様々な二次的エンターテインメントで社会を席巻し、視聴率ではない新たな指標を築き上げた。

さらには、どこまでもまっすぐでピュアなラブストーリーや世界観が評価され、その年の新語・流行語大賞トップ10にノミネート、東京ドラマアウォード連続ドラマグランプリを始めとする作品賞や、エランドール賞やブレイク俳優ランキングを始めとするキャストスタッフの個人賞を含め、怒涛の受賞歴を築きあげ、名実共に各界から注目を浴びるヒット作に。その後も、2019年には『劇場版 おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』として映画化、同年には、航空業界に舞台を移したパラレルワールドドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』が放送されるなど、破竹の勢いで日本中に社会現象を巻き起こした。(modelpress編集部)

【Not Sponsored 記事】