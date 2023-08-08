¡ÚÆÈÀê¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤Ë9Ç¯´Ö¤Ç3²¯±ß¡ªÀ®ÅÄ»ÔÌ±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Î¡È¹Ó²Ô¤®¡É¤ÊÆâ¾ð
¡ÖÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤¬¡¢À®ÅÄ»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Âç¡¹Åª¤ËÇ¤Ì¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤«¤é8Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬À®ÅÄ»Ô¤òPR¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤«¡¢À®ÅÄ»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¡¢À®ÅÄ»Ô¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤âÇ¯¤Ë1¡Á2²ó¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ç¯´Ö3ÀéËü±ß°Ê¾å¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦Ê°¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Î»ÔÌò½ê´Ø·¸¼Ô¡¦A¤µ¤ó¤À¡£
½½»°ÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡Ê45¡Ë¤¬¡¢´Ñ¸÷Âç»ÈÌò¤Ç¤¢¤ë¡È¸æ°ÆÆâ¿Í¡É¤òÀ®ÅÄ»Ô¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ç15Ç¯½Õ¤Î¤³¤È¡£7·î¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ç¤Ì¿¼°¤Ç¡¢Èà¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÀ®ÅÄ»³¡Ë¿·¾¡»û¤ÏÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¤Ì¿¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ô¥½½Ïº¤Ïº£Ç¯ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¡Ê¢¨3Ç¯·ÀÌó¤Ç3²ó¡Ë¡¢¸æ°ÆÆâ¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î»ÔÌò½ê´Ø·¸¼Ô¡¦A¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤ËÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢À®ÅÄ»Ô¤â¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ»ä¤âÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜ»ï¤ÏÀ®ÅÄ»Ô¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙÍ½»»ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡¡Í½»»¿³ºº»ñÎÁ¡×¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ÑÂ÷ÎÁ¤È¤·¤ÆÌó6168Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÆâÌõ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¸ø±é½ô·ÐÈñ¤¬1217Ëü±ß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¤ÎÇ¯´Ö´ÉÍý°ÑÂ÷¤¬825Ëü±ß¡Ä¡Ä¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿³Û¤Ê¤Î¤¬À®ÅÄ»Ô¸æ°ÆÆâ¿Í¤Î²ÔÆ¯¤ä¾ÓÁü¸¢»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç3300Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËËèÇ¯6ÀéËü±ßÁ°¸å¤ÎÍ½»»¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î3300Ëü±ß¤¬¡ÈÀ®ÅÄ»Ô¸æ°ÆÆâ¿Í¡ÉÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ø¤ÎÊó½·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤Ï9Ç¯´Ö¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÊó½·¤Ï3²¯±ß¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ï»Ô¤Î¹Êó»ï¤Ê¤É¤Ë¤âºÐ½Ð¤È¤·¤ÆÌÀµ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÏÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
À®ÅÄ»Ô¤Î¤¿¤á¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤óËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¸ø±é¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÇ¯¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¤Ê¤Û¤¦¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ÂÀÓ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø²ÎÉñ´ì¹ÖºÂ¡Ù¤ä¡Ø²ÎÉñ´ì°áÁõÅ¸¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â´Ñ¸÷Âç»È¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿³Û¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¢£À®ÅÄ»ÔÌò½ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£¸å¤â·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡×
³ÆÃÏ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÌµÊó½·¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¾Ü¤·¤¤·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é´Ñ¸÷Âç»È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸Î¶¿¤ä¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é´°Á´¤Ë¼êÊÛÅö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤Î¤ß¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥®¥ã¥é¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö3ÀéËü±ß°Ê¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀèÂå¤¬»Ä¤·¤¿¼Ú¶â¤âÊÖºÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¡È¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×
½½ÆóÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¡¦´õ¼Â»Ò¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤ÎÉã¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¼ºÇÔ¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ19²¯±ß¤â¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀèÂå¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤¬ÊÖºÑ¤òÂ³¤±¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿Å¡Âð¤ò¤³¤Î²Æ¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´°ºÑ¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤âÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢·ø¼Â¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï3500Ëü±ß¤Û¤É¤Î±Ñ¹ñÀ½¹âµé¼Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè·î¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¤Á¤ã¤ó¡Ê12¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
À®ÅÄ»Ô¤«¤é¤ÎÊó½·¤âÔ¥½½Ïº°ì²È¤ÎÀ¸³è¤ò½á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£À®ÅÄ»Ô¤Î´Ñ¸÷¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡ÖÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤ÏÀ®ÅÄ²°¤ÎÊý¤ÇÀ®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤È¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸æ°ÆÆâ¿Í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®ÅÄ»Ô¤Î´Ñ¸÷¤Î¤¿¤á¤ËÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡Ø²ÎÉñ´ì¹ÖºÂ¡Ù¤Ë¤ª¤³¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¹ÖºÂ¡×¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¡Ê¹ÖºÂ¤Î¡Ë´Æ½¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê¹ÖºÂ¤Ë¤Ï¡Ë¤¤¤Þ¤Ï¤Û¤«¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ô¥½½Ïº¤µ¤ó´ØÏ¢¤ÎºÐ½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤¬ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ô¤Î¹Êó»ï¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤É¤Ï·ÇºÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÐ½Ð¤ÎÆâÌõ¤Þ¤Ç¤Ï·ÇºÜ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔµÄ²ñ¤äÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¤ä¤´Êó¹ð¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½´Ñ¸÷Âç»È¤ÎÊó½·¤¬ËèÇ¯3300Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾¾ÃÝ¤µ¤ó¤È¤Î·ÀÌó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡Ê¤Î¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤³¤ÇÀ®ÅÄ»Ô¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÊó½·¤Î¡Ë¶â³Û¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢À®ÅÄ»Ô¤È¤Î·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
À®ÅÄ»Ô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÔ¥½½Ïº¤Ë¸æ°ÆÆâ¿Í¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤ÎÀ®ÅÄ»Ô´Ñ¸÷¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤â3Ç¯·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¢¤È3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë9900Ëü±ß!?¡¡Ô¥½½Ïº¤Ï¡È¹Ó²Ô¤®¡É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢À®ÅÄ»Ô¤Ø4²¯±ß¤â¤ÎÊó½·¤Ë¤ß¤¢¤¦¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£