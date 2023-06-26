ÎëÌÚ½¡ÃË»áà¥×¥ê¥´¥¸¥ó¤ÎÍðá¤ÏÃãÈÖ·à¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡Ê£·£µ¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÈ¿Íð¤òÀë¸À¤¹¤ë¤â£±Æü¤ÇÄÃ°µ¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¡Ö¥ï¥°¥Í¥ë¡×¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¢¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¤Î¾ðÊó¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Î¼åÂÎ²½¡¢ÆâÉô¤Î¤Û¤³¤í¤ÓÅù¡¢Èá´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤ÎÊóÆ»¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ï¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹ñÆâ¤ÇÎ®¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òµ¿Ìä»ë¡£¡Öº£²ó¤Î¥×¥ê¥´¥¸¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¹ñ·³¤ÎÃæ¤«¤é¤â»ÔÌ±¤«¤é¤âÆ±Ä´¤¹¤ëÆ°¤¡¢Íý²ò¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ç°ì¤Ä¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤ï¤º¤«°ìÆü¤ÎÃãÈÖ·à¤òÂç·¶ºÀ¤Ë°·¤Ã¤¿À¾Â¦¤ÎÊóÆ»¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅ£¤ò¤µ¤·¤¿¡£