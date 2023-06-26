¤Þ¤µ¤«18Ç¯´Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£»º¸å2Ç¯¤Ç´¶¤¸¤¿É×¤Ø¤ÎËÜ¿´¡§æÆ»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç1
ÆüËÜ¤Ç¤Ï6³ä¤ÎÉ×ÉØ¤¬´Ù¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡£¡ÖÎø°¦¤È·ëº§¤ÏÊÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¤½¤ì¤È¤â¤Þ¤¿ÊÌ¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¼çÉØ¤ÎæÆ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦52ºÐ¡Ë¡£·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤òµá¤á¤Æ·ëº§¤·¤¿É×¤È¤Ï¡¢»º¸å¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢½÷Í§Ã£¤È°û¤ß²ñ¤Ç¥ì¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤¤Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¡Ä
»ä¤ÏÃæ¹â°ì´Ó¤Î½÷»Ò¹»¤Ç²á¤´¤·¡¢Ã»Âç¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃç¤è¤·4¿ÍÁÈ¤È¤Ï¤è¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤Û¤É¤ÎÃç¡£Íø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤â¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡ü¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
»Å»ö¤Ï»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Ç¡¢±¡Ä¹°Ê³°¤ß¤ó¤Ê½÷À¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¡£¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ30Âå¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¡¢Ãç¤è¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æâ¿´¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢»õ²Ê°å±¡¤Î´µ¼Ô¤À¤Ã¤¿É×¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2ºÐÇ¯¾å¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÈÊÁ¤Î¼¡ÃË¡£±¡Ä¹¤ÈÈà¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ëè½µ¥´¥ë¥Õ¤Ø¹Ô¤¯¤Û¤É¿Æ¤·¤¯¡¢¸þ¤³¤¦¤¬»ä¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤äÈÝ¤ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¾ò·ï¤ÎÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Îø°¦¤È·ëº§¤ÏÊÌ¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÀäÂÐÆ¨¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î18Ç¯´Ö¡¢É×¤È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü»ä¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿
»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤«¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤ÉÀ¤¤ÎÃæÅª¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»º¸å¤¦¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËèÆü¤Ä¤é¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¯¤Æ¡£
¼þ¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î½¼¼Â´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿»Ò°é¤Æ¤òÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£¤¤¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡£°é»ù¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»Ò°é¤Æ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤Ë½Ð¤¿
É×¤Ï»Ò¤É¤â¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Ë²È¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏºÇ½é¤Î¿ô¤«·î¤Ç¸Â³¦¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ØÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÉ½¸þ¤¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¥ì¥¤¤´¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤¦»Ò¤É¤â¤Îµã¤À¼¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦ÇØ·Ê¤Ç¡¢Ì¼¤ÏÀ¸¸åÈ¾Ç¯¤Î¤È¤¤ËÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ê¡¢»ä¤Ï»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤È¤·¤Æ»Å»öÉüµ¢¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°é¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤«¡¢À³Ê¤âÈ´·²¤Ë¤¤¤¤É×¤ÏÌ¼¤òÅ®°¦¡£»ä¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éÌ¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤âÝôÍá¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢É×¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤ÉÌ¼¤¬ÊÝ°é±à¤ØÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤â»þ´ÖÅª¤Ë¤â¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È»ä¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ý¤Ã¤«¤ê¤¢¤¤¤¿¶»¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÍ§Ã£
·ëº§¤·¤Æ¤¹¤°¤Îº¢¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉ×¤«¤éÌÔÎõ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ç¥¿±¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢É×ÉØÀ¸³è¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¬2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì¸þ¤ËºÆ³«¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬¸«¤¨¤º¡£
¡ü³ØÀ¸»þÂå¤Î½÷Í§Ã£¤â¤ß¤ó¤Ê¥ì¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤¢¤ëÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃç¤è¤·ÁÈ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¥ì¥¹¤Î¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤è¤ê¿ôÇ¯Àè¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ¥¿±¡¢½Ð»º¡¢°é»ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÉ×ÉØÀ¸³è¤¬Î©¤Á¾Ã¤¨¡¢¥ì¥¹²ò¾Ã¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡×¡Ö»ä¤Ï2¿ÍÌÜÍß¤·¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÏÃ¶Æá¤¬¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¢»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÍ§¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ì¡©¡¡¤¦¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥ì¥¹¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤È
¸ý¤«¤é¤Ç¤¿Åú¤¨¤¬¡Ö»ä¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤¨¡©¡¡æÆ»Ò¤Ï¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó·ëº§¤·¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¥Ü¥¹¤Î±¡Ä¹¤Ë¤âÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤Ý¤í¤ê¡£¤½¤ì¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¤È¤Î·ëº§¡£Ì¼¤Î¤³¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°é»ù¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥ì¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Ë¤âÉ×¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ²»¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤Î½ÅÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Îµ¢¤ê¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÂ©È´¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿
²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¤³¤È¤òÉ×¤ÏÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É×¤Ï¡ÖÌ¼¤Î¤³¤È¤ÏËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÍ§Ã£¤ÈÂ©È´¤¤·¤Ë¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡£
É×¤Ï¼Â²È¤Î²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎµÙ¤ß¤äÆ¯¤¯»þ´Ö¤â¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È²ÈÄí¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢»ä¤ÏÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤ÎÃËÀ¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤Þ¤¿¼¡²ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£