¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ò¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¹ËöÎÃ»Ò¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤¿Ä»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¤Ø¤Î‶Ä¾É®WÉÔÎÑ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡í
¡È¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¡É¹ËöÎÃ»Ò¤¬¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±¥·¥§¥Õ¤ÈWÉÔÎÑ¡¡ÈþµÓ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡É¤ªÅ¹¥Ç¡¼¥È¡É¤Î¸å¤Ë¡Ä ¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×6·î8ÆüÈ¯Çä¹æ¤ÇÊó¤¸¤¿¡¢½÷Í¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¡Ê42¡Ë¤È¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±¥·¥§¥Õ¡¦Ä»±©¼þºî»á¡Ê45¡Ë¤È¤ÎWÉÔÎÑ´Ø·¸¡£¹Ëö¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·ÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÏÌ©¤«¤ËÄ¾É®¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¤«¤ï¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹Ëö¤¬Ä»±©¥·¥§¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤¿Ä¾É®¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¸«¤ë
ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ
¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¶õÁ°¤Î¡Ö¥Ò¥í¥¹¥¨¥Ö¡¼¥à¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¹Ëö¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â±Ç²è¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î²¬Âô¹â¹¨¤È2003Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè°ì»Ò¤òÌÙ¤±¤¿¸å¡¢2008Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2010Ç¯10·î¤Ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó»á¡Ê49¡Ë¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£Íâ2011Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤ò¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¹Ëö¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡Ö40Âå¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÆ©ÌÀ´¶¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ÎCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¹âÃÎ¸©¤ÎPR¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸øÅª¤Ê³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×6·î8ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë»þ´Öº¹¤Ç½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊóÆ»
¡¡¤ªÁê¼ê¤ÎÄ»±©»á¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ösio¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ8Å¹ÊÞ¤ò·Ð±Ä¡£½¾Íè¤Î¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡ÈÎÁÍý³¦¤Î³×Ì¿»ù¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¥¬¥Á¥à¥Á·Ï¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ¦ÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡ÖNHK¡Ø¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤ÏÈÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä»±©»á¤â¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤ÎPRÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ê¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Øsio¡¿100Ç¯Â³¤¯¡¢Å¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Áì¹Ç¤ÎºÊ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Ãø½ñ¤Ë¤Ï¼«¤é¤ò¡Ø°¦¤òÆÏ¤±¤ë¥·¥§¥Õ¡Ù¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°û¿©´Ø·¸¼Ô¡Ë¡¡
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×6·î8ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ç¤Ï¡¢¹Ëö¤¬Ä»±©»á¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈþµÓ¤âÏª¤ï¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢2¿Í¤¬ÅÔÆâ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë»þ´Öº¹¤Ç½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÊóÆ»¡£¤¿¤À¡¢2¿Í¤Ï6·î4ÆüÌë¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢WÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼þºî¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤ÏÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
¡¡Ä»±©»á¤Î¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤ÈÄ»±©¤µ¤ó¤¬¡ÈÆ»¤Ê¤é¤ÌÎø¡É¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤â¤¢¤ëÃæ¡¢2¿Í¤Ï¼ê»æ¤äÆüµ¤Ç¤âÁÛ¤¤¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¹Ëö¤Ï5·î14Æü¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤³¤ó¤ÊÀÖÍç¡¹¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÒÎÔ¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°¦¤òÄü¤á¤Ê¤¤³Ð¸ç¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æµá¤á¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï²ò¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤âº£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¿´¤«¤é¿¼¤¯¿¼¤¯Íß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤ò¹¬¤»¤ËÁÛ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þºî¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ó
¡È°¦¤Î¸ÀÍÕ¡É¤¬´ö¤Ä¤â¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡È¸ò´¹Æüµ¡É¤âÂ¸ºß
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¤Î·ëº§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ëö¤À¤¬¡¢¡Ò¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æµá¤á¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ò¤¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡Ó¤ÈÄÖ¤ë¤Û¤É¡¢Ä»±©»á¤ÎÂ¸ºß¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£2Æü¸å¤Î5·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿»ï¡ÖFLASH¡×¤¬¡¢¹Ëö¤¬Ä»±©»á¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤ë¤È¤¤¤¦‶¥Ô¥ó¥Á¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2¿Í¤Ï°Ê¹ß¤âÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢°ìÁØå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê»æ¤ÎÉ®À×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÉ®À×¿´Íý³Ø¶¨²ñ¤Ë´ÕÄê¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²áµî¤ÎÄ¾É®¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ëö¤Î»öÌ³½ê¤ÈÄ»±©»áËÜ¿Í¤Ë12Æü16»þÈ¾º¢¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤òµá¤á¤ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Î13Æü17»þ¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢14Æü10»þ¡¢¹Ëö¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö»ä¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¶È¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¤È¡¢Ä»±©ÍÍ¤Î¤´²ÈÂ²¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºá¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¹Ëö¤Î¡ÖÌµ´ü¸Â¶à¿µ½èÊ¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä»±©»á¤â¡Ö»ä¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ê»æ¤ÏÂ¾¤Ë¤âÊ£¿ôËç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¥Î¡¼¥È¤Ë¸ò¸ß¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡È¸ò´¹Æüµ¡É¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡È°¦¤Î¸ÀÍÕ¡É¤¬´ö¤Ä¤â¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡6·î14Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó6·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ùÂçÀÚ¤Ç°¦¤·¤¤Îø¤·¤¤¼þºî¤µ¤ó¤Ø¡Ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹Ëö¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ä¡¢¡ÒÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ä¤«¤ìÍÍ¡Ó¤Ç»Ï¤Þ¤ëÄ»±©»á¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡¢¹Ëö¤ÈÄ»±©»á¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¸ò´¹Æüµ¡É¤Î¾ÜºÙ¡¢¹Ëö¤¬¼ê»æ¤ËÅº¤¨¤¿²¬ËÜÂÀÏº¤ÎÍÜ½÷¤Î¸ÀÍÕ¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿¸½ºß¤Î2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¡¢ÀìÌç²È¤¬2¿Í¤ÎÉ®À×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È´ÕÄê¤·¤¿º¬µò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2023Ç¯6·î22Æü¹æ¡Ë