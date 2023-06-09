¤Ê¤Ë¤³¤ìºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡£¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º5Áª
4MEEEÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ªº£²ó¤Ï¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤ãÂ»¤Î¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¥Î¡¼¥È
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¥Î¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¥Î¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
ÌµÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²£¡¦½Ä·ÓÀþ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¡ª
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÊ¸Ë¼¶ñ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¥Î¡¼¥È
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á¢Æü¤è¤±ÏÓ¥«¥Ð¡¼
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡ÖÆü¤è¤±ÏÓ¥«¥Ð¡¼(ÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¡¼¥À¡¼¡¢¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡¢UVÂÐºö¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶)¡×¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤ä½ë¤µ¤«¤éÏÓ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ÀÜ¿¨Îä´¶ÁÇºà¤Ï²Á³Ê¤¬¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ê¤é110±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÇã¤¨¤Æ¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ç¤¹♡
Çä¤êÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡Æü¤è¤±ÏÓ¥«¥Ð¡¼(ÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¡¼¥À¡¼¡¢¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡¢UVÂÐºö¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶)
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á£¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó(4 in 1)¡×¤Ï¡¢1ËÜ¤Ç4¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¡£
¤Ê¤ó¤È¤³¤ì1¤Ä¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¡ÖLED¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤È·Ú¤¤»ý¤Á¿´ÃÏ¤âÌ¥ÎÏ♡
¤È¤Ë¤«¤¯ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤ÆÂ»¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó(4 in 1)
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á¤¥¿¥ª¥ë¥Ð¡¼
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥¿¥ª¥ë¥Ð¡¼(¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È)¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢26cm¡ß4.6cm¡ß4cm¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¡¢¥ì¥ó¥¸Âæ¤ä¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¢ö
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥¿¥ª¥ë¤Î¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤é¤º¤Ë»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥¿¥ª¥ë¥Ð¡¼(¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È)
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥°¥Ã¥º¤ª¤¹¤¹¤á¥USB¼°¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡ÖUSB¼°¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ ¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢USB¼°¤Î²Ä°¦¤¤¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ»þ¤Ë»È¤¨¤ÐÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯♡
¼å¤È¶¯¤Î2ÃÊ³¬¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡ª
¢¡USB¼°¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ ¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯
Äê²Á¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)