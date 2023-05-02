¡ÖÀ¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×ÆüËÜ¾åÎ¦¡¡1ÇÕÅö¤¿¤ê4¸Ä¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸
À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡ÖIJOOZ¡×¡Ê¥¢¥¤¥¸¥å¡¼¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
IJOOZ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÈ¯¡£ÆüËÜË¡¿Í¤¬2·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï8¤«½ê
¡ÖIJOOZ¡×¤Ï¡¢1ÇÕÅö¤¿¤ê4¸Ä¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÀÌô¡¢º½Åü¡¢¿å¤ò°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÈÄ¾ÀÜ·ÀÌó¡£µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉÊ¼ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢1ÇÕ280¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Êml¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï350±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¤³¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï¡¢2023Ç¯3·î»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ò´Þ¤à33¤«¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï¡¢4·î30Æü»þÅÀ¤Ç8¤«½ê¤À¡£È¯É½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯ÅÙÃæ¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç1000Âæ¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£