·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¹ñÆ»¤òµÕÁö¡¡¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ»àË´ ·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢°ËÀªºê»Ô¶ÊÝÀô¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¡¢Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂçÇË¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Î»ý¤ÁÊª¤«¤é±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£