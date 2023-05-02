ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë·ã¿Ì¡Ä¿·Ê¹¤ÏÊó¤¸¤Ê¤¤Åý°ìÃÏÊýÁª¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬²áµîºÇÂ¿¤ÎÍîÁª¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿ËÜÅö¤Î¸¶°ø
¡¡4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè20²óÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¸øÇ§¤Î¸õÊä¼Ô¤¬12¿Í¤âÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉ¬»à¤Î·ÁÁê¤Ç¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤Î±þ±ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¡Öµ×ËÜ²íÈþ¡×¡Ö¼ÆÅÄÍý·Ã¡×
¡¡4·î9Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Åý°ìÃÏÊýÁª¤ÎÁ°È¾¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï41Æ»ÉÜ¸©µÄÁª¤Ë170¿Í¡¢17À¯Îá»ÔµÄÁª¤Ë172¿Í¡¢·×342¿Í¤òÍÊÎ©¡£°¦ÃÎ¸©µÄÁª¤ÈÂçºå»ÔµÄÁª¤Î2¿Í¤¬ÍîÁª¤·¡¢340¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡4·î23Æü¤Î¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢287»ÔµÄÁª¤Ë893¿Í¡¢Åìµþ¤Î21¶èµÄÁª¤Ë152¿Í¡¢140Ä®Â¼µÄÁª¤Ë168¿Í¡¢·×1213¿Í¤òÍÊÎ©¡£¤³¤Î¤¦¤Á10¿Í¤¬ÍîÁª¤·¡¢1203¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡Äù¤á¤Æ1555¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á1543¿Í¤¬ÅöÁª¡£ÅöÁªÎ¨¤Ï¼Â¤Ë99¡¦2¡ó¡ª
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Á´¹ñ»æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤À¡£
¡ü¸øÌÀÅÞ¤¬ÎýÇÏ¶èµÄÁª¤Ç°ÛÎã¤Î4¿ÍÍîÁª¡ÄÅöÁª¥é¥¤¥óÆÉ¤ß¸í¤ê¡¢ÄêÉ¾¤Î¡ÖÉ¼¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¡×¼ºÇÔ¤«¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡§2023Ç¯4·î24Æü¡Ë
¡ü¸øÌÀ¡¢ÍîÁª12¿Í¡¡²áµîºÇÂ¿¡¡Åý°ìÃÏÊýÁª¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡§4·î25Æü¡Ë
¡üÅý°ìÁª¸åÈ¾Àï¡¡¶ì¤·¤ó¤À¸øÌÀ¡¡Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¤Ê¤É5¶èµÄÁª8¿ÍÍîÁª¡¡É¼¸º·¹¸þ»ß¤Þ¤é¤º¡Ê»º·Ð¿·Ê¹¡§4·î26Æü¡Ë
¡ü¸øÌÀÅÞ¡¢Êø¤ì¤¿ÌµÇÔ¿ÀÏÃ¡¡Åý°ìÃÏÊýÁªµó¤ÇºÇÂ¿12¿ÍÍîÁª¡¡¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ò¤º¤ß¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡§4·î27Æü¡Ë
¡¡¤ï¤º¤«0¡¦8¡ó¤ÎÍîÁª¤ÇÂç»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñ¤À¡£¿®¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÈÁªµó¤ò¤ä¤ì¤Ð¸ùÆÁ¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢¿ÆÀÌ¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¸õÊä¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ÏÍÌ¾¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¿·Ê¹³Æ»æ¤Ï¡¢¿®¼Ô¤¿¤Á¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë·ëÂ«ÎÏ¤Î¼åÂÎ²½¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¸øÌÀÅÞ¤Î¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Å¨¿Ø¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤â
¡Ö³Î¤«¤Ë¿®¼Ô¤Î¹âÎð²½¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤Ç¤ÎÇÔ°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë2À¤¡¢3À¤¤Î¿®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÁªµó¤ËÇ®¿´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î°Å»¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¯¼£¤È½¡¶µ¤ÎÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢À¯¶µÊ¬Î¥¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö½¡¶µÃÄÂÎ¤¬À¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï·ûË¡¾åÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÉÕ¤Åº¤¦¿¶¤ê¤ò¤·¤ÆÅêÉ¼½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¸øÌÀÅÞ¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤µ¤»¤ÆÅêÉ¼´³¾Äºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¼¡ÅÀ¤ÇÉé¤±¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³ØÀ¸Éô¤Î¼ã¤¤¿®¼Ô¤òÂÐÎ©¸õÊä¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤ËÀø¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â°ÊÁ°¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡ÅÀ¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÅöÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤òÅöÁªÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢À®¸ùÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¢¤ë»ÔµÄÁª¤Ç¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤¬Áªµó¶è¤Î½»Ì±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3¥«·î¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÅöÁªÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡ÅÀ¤Î¸øÌÀÅÞ¸õÊä¼Ô¤¬·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤â¡¢ÅöÁªµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤¬ÆüÅö¤ÎÇã¼ýÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¼¿¦¡£¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¤¬·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÂÐÎ©¸õÊä¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤Ë¾ðÊó¼ý½¸·¸¤òÀø¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢12¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ïº£²ó¤ÎÅý°ìÁª¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¸õÊä¼Ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç12¿Í¤âÍîÁª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¼Â¼Á19µÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿
¡¡Á°²ó¤ÎÃÏÊýÅý°ìÁª¤Ï2019Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ç¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢41Æ»ÉÜ¸©µÄÁª¤Ë167¿Í¡¢17À¯Îá»ÔµÄÁª¤Ë173¿Í¡¢·×340¿Í¤òÍÊÎ©¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÍîÁª¤·¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ»ÔµÄÁª¤Ë901¿Í¡¢Åìµþ¶èµÄÁª¤Ë150¿Í¡¢Ä®Â¼µÄÁª¤Ë171¿Í¤òÍÊÎ©¤·¡¢·×1222¿Í¤ÎÁ´°÷¤òÅöÁª¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤Ï1562¿Í¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Ï1555¿Í¤È7¿Í¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ©¸õÊä¼Ô¤ò¸º¤é¤·¤ÆÁ´°÷ÅöÁª¤µ¤»¡¢¡È´°¾¡¡É¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë19µÄÀÊ¤â¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÏÁªµó¤Ç¤Ï¡ÈÁ´°÷ÅöÁª¡É¤ò·Ç¤²¡¢1998Ç¯¤ÎºÆ·ëÀ®°ÊÍè¡¢Æó·å¤ÎÍîÁª¼Ô¤Ê¤É½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢2003Ç¯¤È07Ç¯¤Ë¤Ï¸õÊä¼ÔÁ´°÷¤òÅöÁª¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿·Ê¹¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿®¼Ô¤Î¹âÎð²½¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤ÎÉÔºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
2010Ç¯°ÊÍè¡¢É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤º
¡¡¸½ºß95ºÐ¤ÎÃÓÅÄ»á¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤òÁÏÀß¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£3ÂåÌÜ¤Î²ñÄ¹¤Ë¤·¤ÆÍ£°ì¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È±Ê±ó¤Î»ØÆ³¼Ô¡É¤È¤·¤Æº£¤â¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÓÅÄ»á¤³¤½¸øÌÀÅÞ¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¿È¤¬Áªµó¤ËÇ®¿´¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿®¼Ô¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¿®¼Ô¿ô¤ò827ËüÀ¤ÂÓ¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¸µµ¤¤Êº¢¤ÏÈæÎã¶è¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÁ´¹ñ¤Ç800ËüÉ¼¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2010Ç¯¤«¤éÈà¤¬É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤ËÆÀÉ¼¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ï09Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÈæÎã¶è¤Ç805ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢10Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï763ËüÉ¼¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢12Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï711ËüÉ¼¡¢13Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï756ËüÉ¼¡¢14Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï731ËüÉ¼¡¢16Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï757ËüÉ¼¤È¡¢700ËüÉ¼Âæ¤ò¿ä°Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ17Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï697ËüÉ¼¡¢19Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï653ËüÉ¼¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉØ¿ÍÉô¤¬Áªµó¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢600ËüÉ¼Âæ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤³¤È¤ÇÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤ò¿Þ¤ê¡¢21Ç¯5·î¤Ë½÷ÀÉô¤ò¿·Àß¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤ÎÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ï711ËüÉ¼¤Ë¤Þ¤ÇÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£¤½¤³¤ÇÈæÎã¶è¤è¤ê¤âÁªµó¶è¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢º£²ó¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤Ç12¿Í¤â¤ÎÍîÁª¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô