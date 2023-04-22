¿·¼Ò²ñ¿Í¤ÎÀöÎé!?¡¡¼Ò²ñ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ö¼ê¼è¤ê¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¡Ö¿¦¾ì¤ÎÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¡×
¡¡4·î¤Ë¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÁá¿ô½µ´Ö¡£¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¾ï¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤éÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¿·¼Ò²ñ¿Í¤ä¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µëÎÁ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¢¡¡ÖÊÝ¸±¡¢ÀÇ¶â¡¢ÀÑÎ©¤Æ¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤È°ú¤«¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ê¼è¤ê¤Ï¤ï¤º¤«¡Ä¡Ä¡£ Âç¿Í¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¢¡¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï½êÆÀÀÇ¤·¤«°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ç·î¤Ë6Ëü±ß¤Û¤É°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¼ê¼è¤ê¾¯¤Í¤¨¡Á¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå¡¿½÷À¡Ë
¡¡½éÇ¤µë¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤«¤é¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¶â³Û¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÇ¤µë¤ò²¿¤Ë»È¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿·¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤Ï¡¢·×²èÅª¤Ë»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤È¾å»Ê¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊ£»¨¤µ¡£¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤êÊý¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¹Í¤¨Êý¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ä¶¤äÎ©¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê40Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¢¡¡Ö¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡ÊÊó¹ð¡¢Ï¢Íí¡¢ÁêÃÌ¡Ë¤ÏÂç»ö¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¼ÂÁ©¤·¤¿¤é¡Ø¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤í¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤é¡Ø¤Ê¤¼¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ã¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê40Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤äÍÑ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¡Ö¿Í¤Ë¤â¤Î¤òÍê¤à¤È¤¤Ï¡Ø¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ù¡Ø¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ¤òËÁÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ÆÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï³ú¤ß¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå¡¿½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤È¡¢¼è°úÀè¤«¤é»Ù¼ÒÄ¹°¸¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤Èµ¢Âð»þ¹ï¤òµÆþ¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ù¼ÒÄ¹¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡ØNR¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¡ØNR¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃúÇ«¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤Ï¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤Ë¤«¸À¤¤¤¿¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢NR¤Ï¡Ø¥Î¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤ÎÎ¬¤Ç¡Ø³°½ÐÀè¤«¤éÄ¾µ¢¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÃ¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸À¤¨¤º¡Ä¡Ä¡£¡Ø»Ù¼ÒÄ¹¤Ë¥Á¥¯¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤Èµ§¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå¡¿½÷À¡Ë
¡¡»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤äÍÑ¸ì¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£
¢¡¡Ö¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËèÄ«ÂçÀ¼¤Ç¼Ò·±¤òÁ´°÷¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¿·Â´¤ÏÉ¬¤ºÎ¨Àè¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ÆÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¡£Åö»þ¤Ï¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¾¿¦Àè¤Ç¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¢¡¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤â¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤È¸À¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¶Ð¤â¤¢¤ë¿¦¾ì¤Ê¤Î¤ÇÍ¼Êý¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨Ä«¤Ç¤â¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎÀèÇÚ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ù¤È¤·¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢·ë¶ÉÍýÍ³¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê40Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½Ð¶Ð¤¬Ìë¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¿¦¾ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤äÆ±Î½¤¬Âà¼Ò¤¹¤ë¤È¤¤Î¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ò¡Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡²ñ¼Ò¤ä¿¦¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä°§»¢¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ÎÆÈ¼«À¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClip·îÍËÆü¡Ù2023Ç¯4·î10ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê