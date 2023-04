関西地域のモスバーガー店舗にて、モスの契約農家の畑で栽培された淡路島産の新たまねぎを使用した「2023年度淡路島産たまねぎ祭り」を開催!

2023年4月26日(水)から、関西地域と鳴門店(徳島県)のモスバーガーにて「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立てチーズ入り」が期間限定で販売されます☆

モスバーガー「2023年度淡路島産たまねぎ祭り」

開催期間:2023年4月26日(水)〜5月中旬

開催店舗:関西地域のモスバーガー(大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県)、鳴門店(徳島県)※一部店舗を除く

たまねぎが旬を迎える季節に開催されるモスバーガーの「淡路島産たまねぎ祭り」

2016年に中国・四国地域にて初開催され、翌年2017年には兵庫県にも登場、2019年からは関西地域でも開催され続けています。

そんな「淡路島産たまねぎ祭り」を、2023年は関西地域と、たまねぎの産地淡路島に一番近い店舗である徳島県の鳴門店限定で開催。

生の淡路島産新たまねぎをふんだんに使用した「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立てチーズ入り」の2品が期間限定で販売されます。

糖度の高さが特徴の淡路島県産のたまねぎの中でも、特に生食にも適した、みずみずしく柔らかい「新たまねぎ」を店舗でスライスしてハンバーガーにサンド。

醤油ベースのオリジナルのたまねぎバーガーソースをかけた、さっぱりとした味わいが楽しめます☆

淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て

価格:450円

淡路島産の「新たまねぎ」を生でたっぷりと使用したハンバーガー。

グリーンリーフとジューシーなビーフパティ、オリジナルのたまねぎバーガー用ソース、輪切りにスライスした淡路島産新たまねぎをたっぷりと乗せ、その上からさらにたまねぎバーガー用ソースをかけたバーガーです。

最後にかれ節を原料として使用したかつお節をトッピング。

新たまねぎの季節のみ楽しめる、食感と爽やかな味わいが楽しめる一品です☆

淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立てチーズ入り

価格:490円

「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」にスライスチーズを加えた、マイルドな味わいのハンバーガー。

新たまねぎのみずみずしい味わいにチーズのクリーミーさが溶け合う、ちょっと贅沢なバーガーです!

たまねぎの産地淡路島の新たまねぎをふんだんに使用したバーガー2種が地域・期間限定で登場!

モスバーガーの「2023年度淡路島産たまねぎ祭り」は、2023年4月26日(水)より開催されます☆

おでかけをテーマにした“福袋”!モスバーガー×サンリオキャラクターズ 春のラッキーバッグ おでかけをテーマにした“福袋”!モスバーガー×サンリオキャラクターズ 春のラッキーバッグ 続きを見る

半熟風たまご&北海道産チーズの贅沢な味わい!モスバーガー「とろったまチーズ テリヤキバーガー」 半熟風たまご&北海道産チーズの贅沢な味わい!モスバーガー「とろったまチーズ テリヤキバーガー」 続きを見る

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post みずみずしく柔らかいたまねぎをたっぷりサンド!モスバーガー「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」 appeared first on Dtimes.