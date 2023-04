ここ数日立て続けに投稿されているiPhone SE(第4世代)の発売時期にまつわる情報について、TF International Securitiesのアナリスト、ミンチー・クオ氏が、自らのツイートを補足する形で「iPhone SE(第4世代)が2024年、2025年に発売されることはなさそう」との予想を改めて投稿しました。

クオ氏はこのツイートに先立ち、自身がiPhone14の筐体をもとにiPhone SE(第4世代)は開発されているとして伝えていた情報は誤りで、このモデルは自社開発の5Gモデムを検証するためのプロトタイプだった、と述べています。



そして改めて「iPhone SE 4は現時点では、Appleの2024年/2025年の新製品計画には含まれていないと思う」と伝えました。



I think SE 4 is not currently part of Apple's new product planning for 2024/2025. https://t.co/5TVl0mkTpb

