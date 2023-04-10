ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ä¤¤¤Ë³õ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¥É¥ä´é¡¡¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤Î¾Ð¤ß¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÖÂçÃ«¤Î³õ»Ñ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖËþÂ¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡×
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹11¡Ý12¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê4·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢²Ö´¬Åì¹â¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤«¤é¶¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥À¥°¥¢¥¦¥ÈÁ°¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³õ¤òÈï¤»¤é¤ì¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬SNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ä¤¤¤Ë³õ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬3-0¤È3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²óÎ¢¡¢1»à°ìÎÝ¤Ç¡¢µÆÃÓ¤È¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¸å¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¿·ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³õ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£ÆüËÜ¼°¤Î³õ¤ò¤«¤Ö¤ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿³õ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³õ¤¤¿¡¼¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¤¿¡¢ÂçÃ«¤Î³õ»Ñw¡×¡ÖÂçÃ«¤Î³õ»Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³õÈï¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤w¡×¡Ö³õ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤Êw¡×¡ÖËþÂ¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë