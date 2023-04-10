»ô¤¤¼çÂð¤Ç¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¥É¥¹¥±¥Ù¥É¥Ã¥°¡×¡¡¥è¥À¥ì¤ò¿â¤é¤·¤¿É½¾ð¤¬½¨°ï
¡¡¡¡¤ª»¶ÊâÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ë¥¡¼¥º¤Î¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¡£2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥è¥À¥ì¤ò½Ð¤¹¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥è¥À¥ì½Ð¤Æ¤Æ¥¥â¤¤¤¾¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Åê¹Æ¼Ô¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
Â¾¤Î¥ï¥ó¥³¤Î¤ª¿¬ÓÌ¤¤¤Ç¤ë´é¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥è¥À¥ì½Ð¤Æ¤Æ¥¥â¤¤¤¾¥Ú¡¼ÂÀ
¡¡¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÀ³Ê¡£¿Í´Ö¤Ë¤ÏËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»¶ÊâÃæ¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¿¬¤Î½¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤ª¿¬¤òÓÌ¤°¤Î¤Ï¸¤¤Î½¬À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦±óÎ¸¤Ê¤¯²£¤«¤é¤Ç¤â¸Ô´Ö¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÓÌ¤®¤Þ¤¹¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤½¤Î¶¯°ú¤Ê°§»¢¤Ë¡¢Â¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ª¿¬¤òÓÌ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢²¡¤·¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤Î¤«¥×¡¼¥É¥ë¸¤¤ÏÆ¨¤²¹ø¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤·¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¤Î¸ý¤«¤é¥è¥À¥ì¤¬¡£É×ÉØ¤Ç¡Ö¥è¥À¥ì¡¢¥ä¥Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥è¥À¥ì¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆ¨¤²¤ë¤ó¤ä¡ª¡©¤â¤Ã¤ÈÓÌ¤¬¤»¤í¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¼ã¤¤½÷¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥ê¥¹¥ê¤·¤ÆÉï¤Ç¤é¤ì¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Ú¡¼ÂÀ¤¯¤ó¡£»ô¤¤¼çÂð¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê½÷¹¥¤Ç§Äê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¹¥±¥Ù¥É¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¿¬¤Î½¤¤¤òÓÌ¤¬¤ì¤¿¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢14ºÐ¤ÎÍ¥¤·¤¤ÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤ÎŽÜŽÝŽº¤Î¤ª¿¬ÓÌ¤¤¤Ç¤ë´é¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥è¥À¥ì½Ð¤Æ¤Æ¥¥â¤¤¤¾¥Ú¡¼ÂÀ pic.twitter.com/tgM1aPOBcB
— ¥Ú¥¥Ë¡¼¥º¤Î¤Ú¡¼ÂÀ (@peta2020711) April 5, 2023
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¥Ú¥¥Ë¡¼¥º¤Î¤Ú¡¼ÂÀ¤µ¤ó¡Ê@peta2020711¡Ë¡¡
¡Ê°ìÌø¤Ò¤È¤ß¡Ë